Un grand malheur vient de frapper la chanteuse et chroniqueuse, Carina Style. A travers un post ce lundi 5 août matin, elle annoncé sur sa page Facebook, la disparition du père de son fils.

Carina Style pleure le décès du père de son fils

La chanteuse Coupé-décalé, Carina Style est bouleversée en ce moment. L’ange de la mort a eu raison d’un être cher à la vie de la chroniqueuse de l’émission ‘’Show Buzz’’, sur la chaîne privée NCI. Cette personne a partagé par le passé la vie de l’ex-danseuse et de cette union est née un garçon qui a une dizaine d’années aujourd’hui. Il s’agit du chorégraphe adjamelais qui est passé de vie à trépas.

L’artiste très affectée par la disparition du père de son fils a fait une publication ce lundi 5 août matin sur sa page Facebook pour informer tout le monde. ‘’Papa de yoyo qu’est-ce que je suis censée faire maintenant ? Pacôme, tu me laisses seule avec ton enfant, par où vais-je commencer ? Aide-moi s’il te plaît, s’il te plaît, donne-moi la force donne-moi les mots justes pour expliquer à ton enfant qui t’aime tant qu’il ne te reverra plus jamais. Que va devenir mon enfant sans papa ? C’est trop pour moi. Que Dieu qui connaît ton cœur te pardonne tes péchés , repose en paix’’, écrit-elle.

Par ailleurs, dans la douleur qui l’étreint actuellement, Carina Style a partagé une photo d’elle et le papa de son garçon avec ce message : ‘’Cette photo je l’ai prise le mois dernier lors du culte, je suis heureuse que tu aies accepté le seigneur avant de partir’’. Cependant, à travers un autre post, la chanteuse Coupé-décalé souligne que c’est suite à une longue maladie que le père de son fils est décédé. ‘’Tu as lutté papa de yoyo, on a prié, mais Dieu en a décidé autrement’’, dit-elle.

Toutefois, c’est une lourde responsabilité qui incombe à présent toute seule à la chanteuse Coupé-décalé pour s’occuper de son garçon qui est aujourd’hui orphelin de père. ‘’Tu me laisses une lourde tâche, aide-moi stp aide-moi à gérer l’enfant je sais plus quoi faire. Comment je fais avec cet enfant qui aime tant son papa comment je fais ? Pacôme donne-moi la force, j’ai espéré jusqu’à la dernière minute. Je suis abasourdi, mon pauvre enfant est orphelin à son si jeune âge’’, souligne-t-elle. Avant d’adresser un message de remerciement au défunt père de son fils : ‘’Merci pour le papa que tu étais, veille sur ton fils et donne-nous la force’’. Par la suite, ce sont des messages de condoléances qui sont envoyés à Carina Style par de nombreuses personnalités du monde artistiques et médiatiques.