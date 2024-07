Carmen Sama est actuellement à Bamako au Mali pour soutenir Sidiki Diabaté qui a perdu son père le vendredi 19 juillet, Toumani Diabaté. Aux cours des obsèques qui vont se suivre vendredi 26 juillet pour rendre hommage lors de la cérémonie du 7ème jour au virtuose de la kora, on apprend que la veuve d’Arafat DJ a été victime d’une tentative d’assassinat.

Carmen Sama victime d’une tentative d’assassinat à Bamako

Le monde du showbiz est auprès de Sidiki Diabaté pour le soutenir dans l’épreuve douloureuse qu’il traverse en ce moment. Parmi les personnalités publiques figure Carmen Sama, la veuve d’Arafat DJ qui était l’ami intime du prince de la kora. Elle ne pouvait pas ne pas effectuer le déplacement de Bamako pour apporter réconfort moral à Sidiki Diabaté.

Décédé le vendredi 19 juillet à l’hôpital Golden Life de Bamako, selon les rites musulmans, Toumani Diabaté a été inhumé le samedi 20 juillet au cimetière de Bamako où plusieurs célébrités dont Carmen Sama était aux côtés de Sidiki Diabaté comme il a été auprès d’elle lors du rappel à Dieu du Beerus Sama en 2019.

En attendant la cérémonie du 7ème jour qui va se dérouler le vendredi 26 juillet à partir de 16h au CICB de Bamako pour rendre un dernier hommage au maestro de la kora où dans un post le mardi 23 juillet, Sidiki Diabaté souhaite ‘’la présence de tous’’, on apprend qu’un incident très grave est arrivé à la maman de Rafna dans la capitale malienne. A bord d’une voiture, un homme a ouvert le feu et il a fallu de peu pour que Carmen Sama passe de vie à trépas.

Pour le moment, l’on ne sait rien sur les circonstances exactes de l’attaque, mais rapidement, l’influenceur et homme de Dieu ivoirien, Camille Makosso est monté au créneau pour appeler les uns et les autres au calme. ‘’La vidéo que j’ai regardée, les trous dans les voitures, ce ne sont pas des balles d’un pistolet. Ce sont des balles d’une arme de guerre.Notre petite Carmen Sama qu’on connaît. Celle-là qui ne se mêle pas aux buzz, on apprend que son véhicule a été attaqué. 2024 commence à me faire peur. Les choses que nous sommes en train de voir là. La vidéo qu’on m’a envoyée, ce n’est pas bon. Quand j’ai appris la nouvelle, j’ai immédiatement écrit à Carmen Sama. Elle va bien. Mais il faudra que les autorités maliennes ouvrent une enquête pour savoir ce qui s’est passé’’, déclare-t-il.

Par la même occasion, le Révérend-pasteur précise que des individus accusent déjà l’armée malienne d’être derrière cette attaque. ‘’Parce qu’il ne faut pas que ces choses viennent créer des problèmes sur les réseaux sociaux. J’ai déjà vu des gens qui ont commencé à accuser les soldats maliens. N’allons pas vite en besogne, s’il vous plaît. Il faut qu’il y ait une enquête. Parce que du moment où on parle d’armes de guerre, il faut ouvrir une enquête. Pas parce que c’est Carmen Sama, mais plutôt parce qu’il s’agit d’un être humain. Nous allons demander l’ouverture d’une enquête aux autorités maliennes. Elles ne nous doivent rien, mais quand une personne a échappé à la mort, il est plus qu’important qu’on sache ce qui s’est passé. C’est très important’’, avance-t-il.