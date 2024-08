On en sait beaucoup plus sur le mérite du Prix national d’excellence du glaive d’honneur reçu lundi dernier par Claudia Ruth Adou. Une distinction attribuée à la cheffe de la section anti-drogue de la Gendarmerie nationale pour des efforts remarquables dans la lutte contre le trafic de drogue et les substances illicites en Côte d’Ivoire.

Claudia Ruth Adou récompensée par la Côte d’Ivoire

Le prestigieux Prix national d’excellence du glaive d’honneur est revenu lundi dernier à Claudia Ruth Adou. Si l’on se fie aux confidences du comité de sélection, le Prix national d’excellence du glaive d’honneur est une distinction qui met en lumière les efforts remarquables du capitaine dans la lutte contre le trafic de drogue et les substances illicites en Côte d’Ivoire. Et ce qui ne va pas surprendre, dans ses fonctions, le capitaine Adou a réalisé plusieurs saisies comprenant toutes drogues confondues.

On peut alors notifier les 110 tonnes de produits médicamenteux de qualité inférieure et falsifiée, ainsi que 350 kilogrammes de médicaments utilisés à des fins toxicomaniaques. Aussi, il convient de noter qu’elle a supervisé la destruction de 450 fumoirs et l’arrestation de 2 350 personnes, mises à la disposition de la justice pour leurs activités criminelles liées à la drogue. Parmi ses opérations les plus notables figure la saisie au port autonome d’Abidjan d’un conteneur de substances psychotropes dissimulées dans des blocs culasses de moteurs automobiles, d’une valeur marchande estimée à 1,3 milliard FCFA.

Pour rappel, Claudia Ruth Adou est issue de la première promotion des femmes officiers de gendarmerie en Côte d’Ivoire.