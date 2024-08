Après le fiasco le samedi 03 août dernier, la Team Paiya se rattrape très bien. En concert dans la soirée de ce dimanche 18 août 2024, le groupe a ébloui Treichville.

Du désastre à la victoire, la Team Paiya enchante le palais de la culture

Ils avaient promis rectifier le tir. Ce dimanche 18 août, ils ont tenu à leur promesse. La Team Paiya a réussi à emballer le public du palais de la culture Bernard Dadié de Treichville en fin de week-end.

L'énorme Coup Du Marteau de #Noukou en Deux Laisse.🔥😭



Le concert de la Remontada par la Team PAIYA & #SteMilano est une réussite !🤝🏾🤩 pic.twitter.com/6CtKALJvbn — Lagazane Toure🇨🇮 (@Laga_Toure) August 19, 2024

Suite à son spectacle en demi-teinte le samedi 3 août 2024 à l’espace Laguna à Cocody, Zagba le Requin et sa bande avaient confié, après des excuses, qu’ils vont rectifier le tir par un autre spectacle dénommé ‘’La Remontada’’. Pour cette soirée gagnante, la botte secrète fut non seulement l’association de partenaires comme le MGroup mais surtout la présence de Zagba le Requin et le commandant Samo Samo dans la gestion de la sécurité.

À ce concert « La Remontada » de trois heures de show avec des fans satisfaits, il est à noter la fluidité des mouvements, sécurité renforcée et une meilleure organisation des flux des « travaillements » sur scène ont fait oublier le désastre du 3 août. On se croyait au concert de Josey il y a quelques jours. La Team Paiya s’en sort très bien.