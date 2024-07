L’armée ivoirienne a mis la main sur de terroristes présumés dans une opération menée le long de la frontière burkinabè. L’information était gardée secrète, mais elle a finalement fuité, alors que la hiérarchie militaire menait des enquêtes approfondies.

Côte d’Ivoire : une dizaine de présumés terroristes interpellés dans le nord

Interpellés lors d’une opération de l’armée ivoirienne, des présumés terroristes sont détenus à Abidjan depuis le 13 juillet 2024. Les interpellations ont été faites dans le nord du pays, précisément à Doropo et à Téhini, dans la localité de Kofolo. Il s’agit d’une zone très sensible qui avait été le théâtre d’une attaque terroriste en 2020.

Jeune Afrique révèle que l’information des interpellations menées par l’armée ivoirienne avait été gardée secrète. Un dossier « secret défense » généré personnellement par le Ministre de la Défense et le chef d’état-major général des armées, rapporte le média. Le dossier est en instruction et les enquêtes sont en cours pour démanteler le réseau auquel appartenaient les suspects arrêtés.

Par ailleurs, la hiérarchie militaire n’a visiblement pas apprécié la fuite de l’information. Une enquête interne serait même en cours pour identifier les auteurs et les causes de cette fuite.

Il faut souligner que les mouvements de l’armée ivoirienne le long de la frontière avec le Burkina Faso interviennent dans un contexte de conflit frontalier entre les deux pays. Il y a quelques semaines, une vidéo non datée montrait des éléments des Forces armées de Côte d’Ivoire (FACI) en face à face avec des Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) à la frontière burkinabè.

Accusations et passe d’armes…

À chaque occasion, Ibrahim Traoré ne manque pas de porter des accusations contre la Côte d’Ivoire. Il est convaincu que le pays d’Alassane Ouattara sert de base arrière aux terroristes qui viennent semer le désordre sur le territoire burkinabè. Le président burkinabè accuse les dirigeants ivoiriens de protéger les ennemis du Burkina Faso.

Dans sa dernière sortie, dans un discours polémique face à de milliers de burkinabè, le capitaine Ibrahim Traoré est allé loin dans les accusations contre Abidjan. « Nous n’avons rien contre le peuple ivoirien, mais nous avons quelque chose avec ceux qui dirigent la Côte d’Ivoire. Il y a bel et bien à Abidjan un centre des opérations pour déstabiliser notre pays. Personne ne peut le nier et nous ferons les preuves les jours suivants. Nous vous montrerons des preuves physiques. Vous allez comprendre de quoi nous parlons », déclarait-il, sous les applaudissements d’une foule acquise à sa cause.