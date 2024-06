#deuil / Fanny Ibrahima, ancien gardien de but des éléphants, pionnier du RDR, ex maire de Bouaké (2001-2013) et par ailleurs PCA du @heveapalmier à tiré sa révérence dans la nuit du mercredi 12 au jeudi 13 juin 2024 à Abidjan. pic.twitter.com/eTvs2kcxBv