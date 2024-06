76 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

Mariam Nimaga Dosso n’est plus la patronne de la Direction des Examens et Concours (DECO) du Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation (MENA). Son remplacement a été acté en Conseil des ministres du mercredi 12 juin 2024. C’est désormais Kadidiata Diarra-Badji qui prend les rennes de cette Direction sensible du MENA.

En pleine période d’examens, la DECO change de directrice. Elle sera désormais dirigée par Kadidiata Diarra-Badji. C’est ce qui ressort des nominations effectuées en Conseil des ministres du mercredi 12 juin 2024. Elle remplace Mariam Nimaga Dosso, qui, selon certaines sources, devrait faire valoir ses droits à la retraite.

Plusieurs autres nominations ont été prononcées pour le compte du Ministère de l’Education nationale et de l’Alphabétisation. Il s’agit de :

Inspecteur Général Coordonnateur à l’Inspection Générale

• Madame ASSI née OGOU DAFOU Marie-Reine

– Directeur de la Vie Scolaire

• Monsieur GBOKO Kouakou Adjoumani

– Directeur de la Coordination et du Suivi des Programmes d’Alphabétisation

• Madame KOUASSY Affoué Yvette

– Directeur des Ecoles, Lycées et Collèges

• Monsieur ZAMBLE Bi Zamblé Germain

– Directeur d’Animation, de Promotion et de Suivi des Comités de Gestion des Etablissements Scolaires

• Monsieur FOFANA YACOUBA

– Directeur des Examens et Concours du Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation

• Madame BADJI née DIARRA KADIDIATA