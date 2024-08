Le personnel pénitentiaire ivoirien a entamé une grève de 48 heures ce jeudi 29 août 2024 pour protester contre les mauvais traitements subis. Les syndicats dénoncent une série d’incidents intolérables, notamment des agressions de leurs collègues par des détenus et des forces de l’ordre.

Côte d’Ivoire : en colère, des agents pénitentiaires en grève

Le dernier incident en date, qui a déclenché le mouvement de grève, concerne un agent pénitentiaire dont le domicile a été perquisitionné par des gendarmes. Ces derniers l’auraient accusé à tort d’avoir volé un pneu servant de barrage routier et l’auraient agressé, lui et sa femme, sous la menace de mort. Les incidents dénoncés révèlent la difficile cohabitation qui peuvent subster entre agents pénitentiaires et gendarmes.

Face à cette situation, les syndicats appellent à un mouvement pacifique et invitent les agents à ne pas céder aux provocations. Afin de ne pas pénaliser les détenus, les familles pourront continuer à leur apporter des vivres.

Ce mouvement de débrayage, même s’il n’est pas de longue durée, pourrait considérablement impacter le fonctionnement des établissements pénitentiaires dans le pays.