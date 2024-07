12 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

Des grandes salles de spectacles en Europe notamment en France n’ont plus de secret pour des artistes ivoiriens. Après le Casino de Paris dont des chanteurs ivoiriens ont dompté, c’est au tour de la célèbre salle du Zenith de Paris La Villette d’accueillir en 2025 d’autres stars.

De plus en plus, des artistes ivoiriens n’ont plus cette hantise d’affronter des grandes scènes en Europe. De la musique religieuse en passant par la variété et du Rap-Coupé-décalé en passant par le Zouglou, ont occupé des salles mythiques comme le Casino de Paris. Même des spectacles et one man show ont aussi été organisés par des acteurs, comédiens et des humoristes ivoiriens dans cette prestigieuse. Le Casino de Paris a vu défiler par exemple l’équipe de la série ‘’Ma Famille’’, Ramatoulaye DJ, la jeune chanteuse chrétienne Morijah, KS Bloom, Roseline Layo, Josey et La Team Paiya.

A présent, c’est une autre célèbre salle parisienne que des chanteurs et chanteuses ivoiriens vont affronter au cours de l’année 2025. Il s’agit du Zenith de Paris La Villette que des artistes et groupes ivoiriens comme Alpha Blondy, Magic System et Les Patrons ont dompté par le passé. Des années plus tard, c’est un autre groupe d’artistes ivoiriens qui s’intéressent à s’offrir un show démentiel au Zenith de Paris. Il y a KS Bloom, Kerozen, Josey ou encore Didi B.

Ces artistes qui ont de nombreux fans en Côte d’Ivoire et ailleurs ont commencé déjà à faire la promotion de leurs différents concerts sur leurs pages Facebook respectives. Respectivement, c’est le jeune artiste Gospel qui va donner le ton en louant Dieu en chanson le 3 janvier 2025. Ensuite, c’est le chanteur Coupé-décalé, Kerozen qui offrira sûrement un beau spectacle le samedi 12 juillet 2025. Puis, c’est la diva Josey qui va clôturer le samedi 27 décembre 2025 l’armada musical ivoirien sur la scène du Zenith de Paris La Villette. Mais, ce n’est pas tout puisque le jeune prodige du Hip-Hop ivoirien, Didi B a annoncé sur les réseaux sociaux qu’il sera bientôt dans la prestigieuse salle.