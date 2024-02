293 acteurs parmi lesquels des artistes ivoiriens, ayant contribué à la réussite de la 34ème édition de la CAN 2023 en Côte d’Ivoire ont été honorés le mardi 28 février au Palais de la Primature au Plateau. Si cette décoration est à féliciter, elle a aussi fait réagir de nombreux internautes qui ne sont pas du tout contents.

Des artistes décorés par l’Etat font jaser la toile

Ils sont responsables des structures étatiques et artistes de Côte d’ivoire. ils ont contribué à la bonne réussite de la 34ème édition de la CAN 2023 qui s’est déroulée pendant pratiquement un mois en terre ivoirienne. Chacun à son humble niveau a joué sa participation surtout avec la kyrielle d’œuvres musicales sorties par de nombreux artistes ivoiriens pour accompagner les Eléphants de Côte d’Ivoire.

La nation reconnaissante pour ces efforts consentis par ceux-ci après celle de l’équipe nationale et la FIF, les a distingués au cours d’une cérémonie de décoration le mercredi 28 février au Palais de la Primature au Plateau. Ce sont au total 293 membres du COCAN et des personnalités dont des artistes qui ont été faits pour certains commandeurs, officiers, chevaliers dans l’Ordre du mérite ivoirien et chevaliers dans l’Ordre du mérite sportif pour d’autres. Parmi les artistes qui ont été décorés par le Premier-ministre Robert Beugré Mambé, on retrouve les groupes Magic System, Révolution, Yodé et Siro, Tamsir et la Team Paiya ainsi que les artistes Didi B, Roseline Layo, Josey, Serge Beynaud…

Bien que salué par certaines personnes, les décorations de ces artistes ne font pas l’unanimité sur les réseaux sociaux. Des internautes en colère trouvent que c’est une injure à ces nombreux influenceurs et blogueurs ivoiriens qui ont été oubliés et qui ont aussi contribué à la réussite de cette CAN par leurs contenus sur la toile. Les médias ivoiriens qui par leur reportage et leur plume doivent avoir également une reconnaissance de la part de l’Etat. Même des artistes comme Debordo Leekunfa s’est senti frustré puisqu’il a été royalement ignoré.