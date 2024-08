L’homme du showbiz ivoirien, Gros Bedel est décédé le mardi 2 juillet dernier à Abidjan. Un mois après son décès, le programme de ses obsèques est maintenant dévoilé par le comité d’organisation présidé par le Mouvement des Opérateurs Économiques de la Nuit (MOPEN).

Le programme des funérailles du Gros Bedel arrêté

Le Gros Bedel a été un acteur culturel incontournable de la sphère du showbiz et de la nuit en Côte d’Ivoire. Malheureusement, l’ancien producteur-manager du groupe Force One a été rappelé à Dieu le mardi 2 juillet dernier. Sa disparition brutale a jeté l’émoi dans le milieu du showbiz ivoirien. Parce que l’homme de la nuit était l’ami de la plupart des artistes ivoiriens.

A présent, un mois après le décès du Gros Bedel, des obsèques dignes de ce nom à la hauteur de la stature du célèbre acteur culturel ont été dévoilées par Edgar Ouffoue, qui en est le président du comité d’organisation. Ainsi, un dîner-gala est prévu pour se tenir le 17 août prochain à JEKAD. Et l’objectif de cette soirée est de récolter la somme de 40 millions de francs CFA dont le montant est destiné à soutenir le fils du défunt qui a actuellement deux ans.

De plus, pour que cette soirée de collecte de fonds réussisse, l’entrée sera fixée à 100 000 francs CFA. Après cette étape, une veillée artistique pour rendre hommage à Gros Bedel se tiendra le 13 septembre prochain et suivi le lendemain de son inhumation à Grand-Bassam. Sans toutefois oublier qu’il aura une veillée religieuse et traditionnelle organisée par la famille du défunt. D’ailleurs, l’ensemble des charges relatives à l’organisation de cette cérémonie seront couvertes par le comité d’organisation présidé par le Mouvement des Opérateurs Économiques de la Nuit (MOPEN).