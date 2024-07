Des agents indélicats de la police nationale de Côte d’Ivoire ont été pris en flagrant délit des actes de tentative de corruption sur un citoyen dont la vidéo a fait le tour des réseaux sociaux. Suite à cette situation qui porte atteinte à l’intégrité de la police nationale, le procureur a tapé du poing sur la table puis procédé à l’interpellation des agents concernés.

Pour extorsions de fonds sur un usager à moto, des agents de la police nationale interpellés en Côte d’Ivoire

Dans un communiqué publié mardi, le commissaire du gouvernement près le Tribunal militaire d’Abidjan (TMA) a exprimé son mécontentement concernant l’acte des agents en uniformes de la Police nationale. Selon ce dernier, il s’agit des écarts de comportements qui ne peuvent pas être tolérés dans la corporation. « … Cet acte honteux et dévalorisant porte gravement atteinte au renom et à l’honorabilité de la Police Nationale et partant même de la Côte d’Ivoire », a fait savoir le commissaire du gouvernement près le TMA dans son communiqué avant de préciser que « les mis en cause ont été formellement identifiés et déjà interpellés ».

Le commissaire du gouvernement a tout de même tenu à rappeler dans sa note que des instructions ont aussitôt été données aux fins de lui déférer ces agents malhonnêtes après l’enquête. « Les mis en cause formellement identifiés et déjà interpellés, le parquet militaire a instamment instruit l’inspection générale des services de sécurité à l’effet de diligenter une enquête et de lui déférer ces agents », renseigne le communiqué. Le commissaire du gouvernement n’a pas manqué d’inviter la population à une franche collaboration en dénonçant ces genres d’éléments en vue d’écarter ces agents véreux de l’effectif des forces de sécurité et de défense de Côte d’Ivoire.