76 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

Snedai d’Adama Bictogo n’a pas fini de régler ses ennuis dans la nébuleuse affaire des passeports. La justice est toujours sur le dossier.

Côte d’Ivoire : Snedai dans le viseur de la justice, des proches du d’Adama Bictogo auditionnés

Le bout du tunnel semble encore loin pour la Société Nationale d’Edition de Documents Administratifs et d’Identification (Snedai). Indexée dans un rapport de la Cour des comptes pour un scandale financier lié à la confection de la CNI et de passeports, la Snedai d’Adama Bictogo est dans le viseur de la justice. Selon Africa Intelligence, la société est visée par une enquête judiciaire en cours.

Dans la publication mise en ligne ce vendredi, le média a révélé que des proches de Bictogo, fondateur de Snedai et par ailleurs président de l’Assemblée nationale, ont été auditionnés par la justice. Avec un peu plus de précisions, on retient des informations fournies que les personnes écoutées sont la fille et les deux frères d’Adama Bictogo.

Dans cette affaire de passeports, la société a donné sa version des faits en rejetant les accusations portées contre elle.

Depuis quelques mois, la Snedai tangue en enchainant des difficultés. Entre enquêtes fiscales, pertes de marchés et ennuis judiciaires, on peut dire que la société de Bictogo est visiblement en perte de vitesse.