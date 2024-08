En Côte d’Ivoire, le ministre du Commerce et de l’Industrie a effectué un contrôle inopiné dans des unités de production de matériaux. À l’issue de cette mission, plusieurs unités ont été fermées à cause de la non conformité aux règles de la Promotion de la Qualité.



Côte d’Ivoire : le ministère du Commerce suspend plusieurs unités de production de matériaux



Le jeudi 22 août 2024, à la zone industrielle de Yopougon en Côte d’Ivoire, le ministre du commerce accompagné d’une délégation conduite par le Sous-Directeur de la normalisation, Ahian Kouamé Georges Roland ont infligé des sanctions à certains producteurs de matériaux. Ainsi, des unités de production spécialisées dans la fabrication du fer à béton et des tôles ont reçu de coup dur au cours de cette mission de contrôle.

Parmi ces unités fermées, il y a ‘’Fer ivoire’’ à la Zone industrielle de Yopougon, Indian Trading Company et Global Exim situées à Allokoi PK 22. La cause principale de la fermeture de ces entreprises de production de matériaux de construction est qu’elles ne disposent pas de l’Attestation de conformité, encore moins du Certificat de conformité, deux documents délivrés par CODINORM pour montrer le respect des normes de fabrication et de la qualité des produits.



Pour le directeur, contrôleur du jour, « bon nombre d’immeubles s’écroulent et la qualité des matériaux de construction est indexée. Après avoir procédé à des avertissements et à des sanctions avec des paiements d’amendes, nous constatons toujours que la démarche de mise en conformité n’a pas évolué. C’est pourquoi le Directeur Général de l’Industrie nous a instruit de sanctionner plus durement ces entreprises ».



Cette intervention est suivie de la mise sous scellé des produits et à la suspension de l’activité dans ces trois unités de production non conforme. Pour rappel, cette mission de contrôle est une initiative mise en place par le gouvernement en Côte d’Ivoire depuis 2013 par la loi n°2013-866 du 23 décembre relative la Normalisation et à la Promotion de la Qualité. Ces mesures à l’encontre de ces différentes entreprises ont pour objectif principal de les amener à se conformer aux règles de la promotion de qualité.