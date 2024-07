8 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

La belle présentatrice ivoirienne, Esther Uha est au bord du gouffre. Dans un long post sur sa page Facebook, elle a raconté le mardi 2 juillet soir des déboires bouleversantes sur sa vie privée.

Esther Uha : ‘’Priez juste pour moi svp!’’

Les internautes ne sont pas au bout de leur surprise. La co-présentatrice de l’émission ‘’Le Club’’, sur Life TV, Esther Uha s’est de nouveau mise à raconter un pan de sa vie dans une longue publication sous forme de lettre le mardi 2 juillet soir sur sa page Facebook. A la lecture de cette lettre, l’ancienne Miss de la région du Gôh 2014 a fait des confidences qui font froid dans le dos. Cette histoire glaçante et pathétique remonte à l’année 2023. ‘’J’ai rencontré mon fiancé et l’ai aimé au premier regard. Il m’avait présenté sa vie comme celle d’un homme ayant un enfant de 6 ans avec une femme avec qui il ne partageait plus de relation amoureuse. Nous passions tout notre temps ensemble et très rapidement, j’étais devenue sienne. J’apprends un jour qu’il a un nouveau-né de 5 mois et donc que son ex était enceinte de lui pendant que nous débutions. Ça été un coup si dure!!! Notre réconciliation s’est soldée par notre mariage traditionnel. Dans le temps ce mariage symbolisait son amour, ses bonnes intentions à mon égard, son regret pour m’avoir caché un enfant et le fait qu’il désirait concrétiser les choses avec moi. J’ai pardonné car je l’aime…J’ignorais que certains de nos proches n’appréciaient pas cela…’’, écrit-elle.

Pire, ce sont les commérages après son mariage traditionnel en novembre 2023 des amis de son mari à son sujet qui l’ont énormément touchés. ‘’On lui faisait des retours sur moi comme ayant l’image d’une femme légère. À vrai dire, je n’avais jamais souffert de ce type d’accusations (elle est sorti avec son gardien, elle est bisexuelle, des hommes passent chez elle coucher avec elle à chaque fois que tu es absent,…). Auparavant, je pensais que c’était de notoriété que j’avais une hygiène de vie très acceptable et ce n’était encore moins avec lui que je jouais. Il a réussi à me rendre amoureuse et dévouée à sa cause’’, souligne-t-elle.

Toutefois, malgré les nombreuses calomnies, selon Esther Uha, elle a tenté d’adoucir le cœur de son mari et de le rassurer comme elle le pouvait (des preuves écrites ou appels…) Prière, jeûne et intercession n’ont pas suffi à sauver la situation. Aujourd’hui, une seule question hante son esprit : ‘’Pouvais-je imaginer une seule fois un jour venir sur internet écrire ma vie? Sans objectif précis, guidée par l’amertume, le chagrin, la frustration, le traumatisme? Dois-je m’avouer faire officiellement partie des gens hautement dépressifs à l’heure actuelle?’’. Et d’ajouter : ‘’Cela dure depuis des mois et je tremble dans ma chair. J’ai constamment des palpitations en me demandant à chaque fois quelle nouveauté viendra le rendre encore plus amère avec moi à chaque fois qu’il rentre à la maison’’. De plus, elle demande pardon aux membres de sa famille ainsi qu’à sa belle famille parce qu’elle n’a pas été une épouse parfaite mais qu’elle n’est pas sûre de mériter tous les traitements qui s’en ont suivis et suis sûre que j’aurai été la meilleure des épouses guidée par mon amour. ‘’J’aurai tant aimé ne pas échouer! Pourquoi Dieu permet-il cela? Priez juste pour moi svp!’’, exhorte-t-elle.

Cependant, en racontant sa vie privée sur les réseaux sociaux, c’est une manière pour l’animatrice de se libérer et pourquoi pas donner des conseils à ses jeunes sœurs. ‘’J’aurai été tenté de conseiller les jeunes filles à faire attention à ce qu’elles font car le passé rattrape mais quel passé dans mon cas? Et en quoi celles qui en ont un peu reluisant devraient-elles subir le harcèlement de leur partenaire actuel? Par contre ce que je peux dire à mes sœurs c’est que ce monde reste ce qu’il est et notons que l’habit fait ainsi souvent le moine. Si tu es doté d’une certaine liberté d’esprit ou trop occidentalisée, à poster des photos de toi en bikini et autres, tu récolteras ici en Côte d’Ivoire en général, que tu le veuilles ou non, les doutes qui vont avec sur ton sens de la morale. Si tu es croyante, affiche ta fois de la meilleure des manières’’, conseille-t-elle. Son exutoire a donné lieu à de nombreuses personnalités dont Emmanuelle Kéïta de compatir à la souffrance de la présentatrice et en même tant de la soutenir moralement. ‘’Ton impatience… tes petites colères de ces derniers temps où on a eu l’occasion d’être ensemble … j’avais senti cette amertume … tu ne flancheras pas !!! Cette lettre ne te discrédite pas, elle fait juste de toi une humaine qui accuse des coups et qui a besoin de s’exprimer . Tu resteras Esther Uha, cette femme raffinée, discrète, douce, bosseuse ! Nous t’aimons Esther’’, écrit-elle en commentaire.