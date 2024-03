Le concert de Tamsir, de la Team Paiya et Ste Milano risque de ne pas avoir lieu le 5 mai prochain au Casino de Paris. L’artiste et promoteur de spectacle en France, Dez Youtou accuse l’organisateur de ce spectacle lui devoir beaucoup d’argent et joue à cache-cache avec lui.

Dez Youtou : ‘’Nous préparons un coup pour saboter ce concert’’

Le beatmaker ivoirien, Tamsir et sa joyeuse bande d’amis de la Team Paiya sont en vogue avec la magie du tube planétaire ‘’Coup du Marteau’’. A cela, il faut ajouter le succès ces derniers mois de la chanson ‘’Fimbu’’, de la Team Paiya avec Zagba le Requin, Momo Hayek, Samo Samo, Doupi Papillon, Noukou, Toumalewe et Ste Milano. Les artistes sont invités partout pour des spectacles en Côte d’Ivoire et dans d’autres pays d’Afrique comme le Congo. Ils sont très bientôt en Guinée lors de la fête de Ramadan pour célébrer avec leur fans guinéens.

Après cette date, c’est la salle mythique du Casino de Paris qui va recevoir un ‘’coup du marteau’’ et un ‘’Fimbu’’ (NDLR : chicotte) le 5 mai prochain sur la tête et le corps des nombreux spectateurs et qui seront transportés musicalement. Mais, à deux mois de ce grand concert de Tamsir, de la Team Paiya et Ste Milano, un vent de menace plane dessus. Pour cause, un artiste et promoteur culturel ivoirien, Dez Youtou, installé en France et actuellement sur les bords de la lagune Ebrié, crie à l’arnaque et évoque les raisons.

Selon ces déclarations, le promoteur du concert de Tamsir, de la Team Paiya et Ste Milano, Ange Diby de Boss Plus & CO, joue à cache-cache avec lui. Pire, l’organisateur qui se fait passer pour le fils de l’ancien Ministre et ancien Président du Conseil Economique, Social, Environnemental et culturel (CESEC), feu Charles Koffi Diby, décédé le 7 décembre 2019, lui doit assez d’argent qu’il lui a prêté par le biais d’une de ses connaissances pour les deux avant-derniers concerts organisés en novembre 2023 au Casino de Paris avec l’équipe de la productrice et réalisatrice Akissi Delta et ses acteurs du téléfilm ‘’Ma famille’’. ‘’C’est à cette occasion, qu’il a sollicité mon aide en lui trouvant des moyens financiers, afin qu’il paie les avances des cachets des artistes sollicités. J’ai fait le nécessaire dans un temps record pour lui mettre les moyens à sa disposition. Il était dit qu’il allait rembourser ce prêt financier le plus rapidement possible. Il a récupéré les sous et il a organisé ses évènements, mais jusqu’à aujourd’hui, il n’a pas encore restitué ce qu’il me doit. Depuis le mois de novembre 2023 jusqu’en mars 2024, ça fait 5 mois qu’il me reste devoir cette manne financière. J’ai toute la traçabilité des échanges par whatsapp dans mon téléphone. Il a payé une partie de l’argent, mais pour le reste, il joue à cache-cache avec moi’’, explique-t-il.

D’ailleurs, pour Dez Youtou, le préjudice causé par cette situation oscille entre 10 et 20 mille euros. ‘’Le plus grave et ce qui me fait beaucoup mal, c’est qu’il ne répond pas aux différents appels et relances téléphoniques. Depuis le 23 novembre 2023, il était censé entrer en contact avec moi pour payer l’argent, mais rien ni fi jusqu’à aujourd’hui . Il n’a fait aucun geste qui prouve sa bonne foi de régulariser la situation’’, souligne-t-il. Il indique par ailleurs, qu’après investigation, qu’il n’est pas le seul organisateur de spectacle que Ange Diby a doublé.

Cependant, plusieurs personnes à qui Ange Diby doit beaucoup d’argent connaissent ses agissements en France. ‘’Il doit à d’autres personnes qui vont témoigner lorsque ça va éclater. Selon lui, il habite en province en France et il me semble qu’il n’a peur de personne. Je crois fermement que le seul moyen pour rentrer en possession de notre dû de façon pacifique est de passer par voie de la presse papier et numérique. Je tiens à prévenir les jeunes de la Team Paiya avec leur producteur, de réclamer tout leur cachet pour le concert qu’Ange Diby organisera pour eux au Casino de Paris, avant de décoller d’Abidjan. Ce n’est pas sûr que le concert ait lieu parce que le promoteur doit à beaucoup de personnes qui veulent saboter ce concert qu’il est en train de préparer. Nous, à qui, il doit, préparons un coup pour saboter ce concert qui est annoncé à grand renfort de publicité’’, prévient-il.