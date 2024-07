Dans une chanson Zouglou et du groupe Espoir 2000, on dit qu’Abidjan est le plus doux au monde. L’influenceuse camerounaise, Diana Bouli en sait quelque chose. Depuis son arrivée en 2023, elle a réussi à avoir des avancées notables dans sa carrière de créatrice de contenus.

Diana Bouli : ‘’Abidjan, c’est le fief du showbiz’’

L’influenceuse camerounaise, Diana Bouli a choisi la destination Côte d’Ivoire pour s’y installée depuis quelques années maintenant. Le choix de la Côte d’Ivoire fait suite à de nombreuses attaques dans son pays de cybercriminels et d’empoisements. Son installation au pays de l’hospitalité lui a donné beaucoup de bonheur et lui a ouvert également beaucoup d’opportunités.

Dans une interview en direct sur le site de la télévision nationale ivoirienne RTI Info, Diana Bouli est revenue sur son incroyable réussite sur les bords de la lagune Ebrié en tant que créatrice de contenus depuis son arrivée en Côte d’Ivoire il y a un an à présent. ‘’Le secret d’un TikTok réussi, c’est que les gens se reconnaissent dans ça ! ça marche à tous les coups… Les gens ne comprennent pas que c’est un vrai travail derrière ça et ça me plait souvent quand des gens lambdas assistent à mes tournages et disent « ah donc c’est comme ça, on a chaud, on est fatigué parfois pour 30 secondes de vidéos…’’, déclare-t-elle.

Mieux, l’influenceuse camerounaise n’a pas tari d’éloges en l’endroit de son pays d’accueil et particulièrement la capitale économique, qui est l’une des attractions des plus représentatives en matière culturelle en Afrique. ‘’Pour moi, Abidjan, c’est le fief du showbiz. Je ne vais aussi vous le cacher, c’est ce que j’ai toujours dit, même les gens de mon pays (NDLR : Cameroun) le savent ! Je suis plus suivie en Côte d’Ivoire, je ne dis pas aimée hein, mais plus suivie. Tout était lié pour que je m’installe là. Mon public est là, mon manager aussi est ici, donc je me suis dit bingo, j’y vais. Et ç’a payé fort !’’, affirme-t-elle.