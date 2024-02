Didi B n’est plus en de bons termes avec Booba. Suite à beaucoup de dissensions, le rappeur ivoirien sous contrat avec le label du français a fini par claquer la porte. Actuellement en Europe pour une tournée, Didi B est revenu les raisons profondes de sa séparation avec Booba.

Didi B revient sur sa séparation avec Booba

Les mélomanes ivoiriens ont été heureux de voir Didi B signé avec le label du rappeur français, Booba. Cette signature avec 92i Africa permettait au rappeur de viser plus loin sa carrière musicale. Mais, peu de temps après la collaboration entre le Duc de Boulogne et son poulain ivoirien a commencé à s’effriter. Pour cause, les featurings avec les rappeurs français Dadju et Franglish n’ont pas été du goût de Booba.

PUBLICITÉ

Il a n’a pas apprécié l’attitude de Didi B qui a collaboré sans son avis avec les poulains de son ennemi juré, Gims. S’en est suivi des clashs interminables par réseaux sociaux interposés entre les deux rappeurs. Cela a débouché plus tard sur une affaire de chanson reprise par les deux intitulée ‘’Cocolia’’. Le Shogün qui a réclamé la paternité du titre a fini par céder au profit de Booba. Et, l’ancien membre du groupe de Rap Kiff No Beat a rapidement claqué la porte de 92i Africa.

En tournée présentement en Europe, le mari de Saraï d’Hologne est revenu encore sur les raisons de sa séparation avec Booba. ‘’J’ai fait beaucoup de sacrifices pendant la signature. Il y a des featurings qui m’étaient interdits. Au début, je voulais suivre les règles du label, on m’interdit les featuring, mais on ne me proposait rien de nouveau. Moi je sortais d’un groupe qui a quand même de la notoriété, alors je ne me voyais pas comme un artiste en herbe à qui on doit interdire de faire ceci ou cela. À cause des principes du label, je commençais à ne plus m’entendre avec mes propres amis, notamment Dadju, Franglish. J’ai même fait un featuring avec Leto qui n’est pas sorti parce que le label n’a pas voulu que ça sorte. Il y a le featuring avec Meryl qui n’est pas sorti pour les mêmes raisons. Après, je demande, mais si je ne dois pas travailler avec eux, je bosse avec qui ? On me dit juste bosse comme ça !’’, explique-t-il.