Le 12 Août prochain, la Côte d’Ivoire, du moins les mélomanes ivoiriens et la grande « chine » vont commémorer le 5e anniversaire du décès de DJ Arafat, roi du coupé-décalé. A cinq jours des hostilités, Mix Premier regrette toujours la perte de celui qui était considéré comme l’un de ses meilleurs amis.

Comme toute la Côte d’Ivoire, Mix Premier toujours secoué par le décès de DJ Arafat

C’est le 12 août 2019. Un jour mémorable pour les fans du virevoltant artiste ivoirien DJ Arafat. Victime d’un accident de moto à Cocody Angré 7e tranche, la légende du coupé-décalé nous quittait quelques moments après son hospitalisation. Une mauvaise nouvelle qui a secoué l’Afrique toute entière. Lundi prochain, cela fera déjà cinq ans que DJ Arafat nous a quittés. A quelques jours du 5e anniversaire du décès, les sorties se multiplient. Après Tina Glamour qui mettait en garde les bénéficiaires artistiques du Yorobo, c’est Mix Premier qui se prononce.

Celui qui était l’un des meilleurs amis d’Arafat, a lâché des mots empreints d’émotion. « Je veux juste lui dire qu’il me manque beaucoup, beaucoup parce qu’on se parlait très souvent. Pas sur les réseaux, mais on s’appelait, on se voyait, on était comme ça (soudés), il me manque beaucoup. », dit-il, relayé par la presse locale. Mix Premier a également révélé qu’il vit constamment la mort de la star ivoirienne. « Par moments, je suis là et j’ai l’impression que je n’ai pas encore digéré, qu’il va sortir un matin et il va dire : »c’est moi Yoro, je suis là. J’avais voulu disparaître un peu, vous pensez que c’est fini »… On se dit qu’il y a toujours une petite lueur d’espoir quelque part qui va le faire revenir », raconte-t-il.

Mix Premier n’est certainement pas le seul qui espère revoir un jour le roi de la grande « Chine ». Mais plus rien ne changera la triste réalité. DJ Arafat est parti pour toujours. Comme à l’accoutumée, les « Chinois » danseront partout en Côte d’Ivoire sur la musique de leur idole lundi prochain pour commémorer le 5e anniversaire du décès.

Pour rappel, DJ Arafat, de son vrai nom Ange Didier Houon, avait été désigné « meilleur artiste de l’année » aux Awards du coupé-décalé en 2016 et 2017. Il avait aussi été distingué en 2012 « meilleur artiste africain » au Kora Music Awards, récompenses musicales panafricaines.