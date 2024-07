La vie d’amante est dégradante voire dévalorisante pour les femmes qui la pratique. L’influenceuse ivoirienne, Emma Lohoues qui donnait son avis sur la chanson ‘’Amour au noir’’, de hantal Taïba, en parlant de son passé sur la question a profité pour donner des conseils à ses ‘’soeurs’’ ivoiriennes et même africaines.

Emma Lohoues : ‘’(…)Mes sœurs, quittez dans ça’’

Les femmes qui entretiennent des relations amoureuses avec des hommes mariés sont appelées ‘’maîtresses’’, en Côte d’Ivoire, ‘’Tchiza’’, au Gabon et bien d’autres noms sont attribués à ses amantes dans différents pays africains. Ses aventures sentimentales extra-conjugales sont mal vues en Afrique et même partout dans le monde. Plus insultant et dégradant, ces femmes qui jouent ce rôle sont appelées aussi ‘’voleuses’’ de maris.

L’influenceuse et femme d’affaires ivoirienne, Emma Lohoues a confié dans une interview avoir joué le rôle de ‘’maîtresse’’, il y a plusieurs années par le passé avec des hommes. Elle se prononçait sur le single de la chanteuse ivoirienne, Chantal Taïba intitulé ‘’Amour au noir’’. En parlant de cette situation, l’auteure du livre ‘’Dans les yeux d’Emma’’, en a profité pour s’adresser à ses ‘’soeurs’’ ivoiriennes tout en leur donnant des conseils. ‘’Chacun décide de son choix de vie. Mais moi-même, ayant déjà été maîtresse, je ne peux pas conseiller une telle vie à une autre femme. Je suis donc bien placée pour demander aux femmes de fuir cette vie de maîtresse, il n’y a rien de bon dedans. À part se dévaloriser soi-même, il n’y a rien d’intéressant dans cette vie. C’est très fatigant en plus. Bon, il faut dire aussi que le karma existe dans cette affaire de maîtresse’’, dit-elle.

Par ailleurs, la patronne de la structure Empire 17 a continué pour ajouter : ‘’Tu as cherché mari des gens aujourd’hui, demain quand tu seras mariée, d’autres maîtresses vont chercher à t’arracher ton mari. Effectivement, la maîtresse d’aujourd’hui doit aussi s’attendre à cela le jour où elle rentre aussi dans un foyer. Quand on change de statut ; de maîtresse, on devient une femme mariée, on laisse son poste de maîtresse vacant ou en héritage à d’autres. Qui elles aussi chercheront à ravir le foyer de la maîtresse d’hier. Donc mes sœurs, quittez dans ça’’.