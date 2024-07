Emma Lohoues est de sortie sur les réseaux sociaux pour donner des conseils à ses nombreux abonnés. L’influenceuse ivoirienne s’est intéressée cette fois-ci de mettre à l’épreuve les gens au lieu de toujours les aider.

Emma Lohoues : ‘’Il y a de bonnes personnes en difficulté que l’on peut aider’’

Les internautes saluent de plus en plus l’initiative de la femme d’affaires ivoirienne, Emma Lohoues qui se met dans la peau d’une coach pour donner de précieux conseils à ses nombreux fans. Et, ceux-ci apprécient énormément ce que l’influenceuse a décidé de faire et qui est même devenue un modèle de réussite pour eux.

Toutefois, même si la majorité des conseils de l’écrivaine est dirigée vers la gente féminine, les jeunes garçons ne sont pas également oubliés. Cette fois-ci, l’ancienne présentatrice de l’émission de téléréalité ‘’The Bachelor Afrique Francophone’’, a mis l’accent de son conseil à l’endroit des internautes qui attendent toujours qu’on leur tende une perche. Néanmoins, Emma Lohoues indique que mieux vaut mettre les gens à l’épreuve au lieu de les aider. ‘’Souvent, quand Dieu place des personnes dans des situations compliquées, c’est-à-dire lorsqu’elles rencontrent des difficultés financières, professionnelles, relationnelles, ou autres, peu importe combien vous êtes bon ou généreux, il vaut mieux les laisser dans cette situation. Parce que, qu’on le veuille ou non, parfois le chien a juste besoin que vous le nourrissiez pour ensuite vous mordre. Je parle en toute connaissance de cause’’, déclare-t-elle

Par ailleurs, selon la patronne de la structure Empire 17, aider des personnes en difficultés peut être le début de ses propres problèmes. Même s’il y a des personnes qui ont réellement besoin d’aide, on peut les compter sur le bout des doigts. ‘’Par ailleurs, il y a de bonnes personnes en difficulté que l’on peut aider, mais je pense que, depuis un moment, il est rare de rencontrer ce genre de personnes. L’humanité des gens a disparu. Plus vous aidez les gens, plus vous leur tendez la main, plus vous êtes là pour eux, plus ils cherchent à vous détruire, à vous déstabiliser. Donc, faites attention aux gens que vous aidez. Faites attention aux personnes que vous considérez comme des ami(e)s chaque jour. Que Dieu nous garde et nous préserve de ces personnes’’, ajoute-t-elle.