Ce dimanche 11 Août 2024, le célèbre animateur ivoirien Éric Sékongo, a fait une annonce forte. Sur les réseaux sociaux, il a annoncé un temps de break après la perte de sa mère et de son père en juillet dernier.

Éric Sékongo, c’est le temps de la pause et du recueillement

Éric Sékongo a été secoué durant le mois de juillet 2024. L’animateur Éric Sékongo était plongé dans une longue période de deuil. Ceci, suite aux décès de ses deux parents. Sa mère décédait le 6 juillet et son père quelques jours plus tard, soit, le 14 juillet 2024.

Quelques jours maintenant après les obsèques, l’animateur a pris une grande décision ce dimanche 11 août 2024. Une décision qui va sans doute au profit de sa famille. L’actuel directeur commercial et marketing du Groupe RTI a exprimé son besoin de prendre du repos. « Après la difficile et douloureuse séparation d’avec papa et maman, un repos s’impose avec la famille… À très bientôt. », aurait-il écrit.

Une vague de condoléances après le décès du père d’Éric Sékongo

Alors qu’il pleurait toujours sa mère, l’animateur de l’émission ‘’Tempo’’, sur les antennes de RTI1, apprenait l’annonce du décès de son père. Le lundi 15 juillet 2024, il l’annonçait lui-même sur ses différentes pages Facebook personnelle et privée. « La vie est souvent difficile et même très douloureuse…Papa pourquoi maintenant ? Une semaine après le départ de maman tu lui emboîtes le pas…Elle part le samedi 06 juillet et toi le dimanche 14 juillet 2024…Qu’est-ce que l’on a fait pour mériter cela ? Allah, à toi nous retournerons tous. Tu as décidé, qu’il en soit selon ta volonté. Après Maman samedi dernier, c’est toi Papa qui nous quittes ce dimanche. C’est fort ! Je n’ai plus de force pour assumer », avait-il écrit.

Des mots d’Éric Sékongo qui ont fait tellement réagir sur la toile. Il y a eu de nombreuses réactions en commentaires des amis, collègues, artistes, journalistes et bien d’autres internautes sous le post. ‘’C’est vraiment très dur. Yako cher frère’’, ‘’Soit fort mon vieux qu’il repose en paix’’, ‘’Oulala, le vieux n’a pas supporté le départ de maman. Que Dieu vous fortifie’’, ‘’Terrible! Frère que Dieu te fortifie dans cette épreuve si douloureuse’’, pouvait-on lire.

Connu pour son dynamisme et son engagement professionnel, Éric Sékongo aura fait face à des pertes successives qui ont certainement bouleversé son quotidien.