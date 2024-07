L’animateur ivoirien, Eric Sekongo pleure de toutes les larmes de son corps en ce moment. Une semaine après le décès de sa mère, c’est au tour de son père d’être rappelé le dimanche 14 juillet par Dieu. C’est le directeur du service commercial et marketing de la RTI qui a donné l’information ce lundi 15 juillet sur ses différents comptes sociaux.

Eric Sekongo pleure son père une semaine après sa mère

Eric Sekongo, l’animateur ivoirien et directeur du service commercial et marketing de la RTI, ne s’est plus à quel saint se vouer. Il n’a pas encore fini de digérer la perte de sa mère survenue le samedi 6 juillet dernier d’une courte maladie, Jeanne Coulibaly-Sekongo, conseillère municipale, qu’il vient d’être frappé d’un second malheur aussi douloureux que le premier.

L’animateur vedette de l’émission ‘’Tempo’’, sur les antennes de RTI1, vient de perdre presqu’une semaine après son père. C’est à travers une publication partagée ce lundi 15 juillet sur ses différentes pages Facebook personnelle et privée qu’il a annoncé la triste nouvelle accompagnée de la photo de ce dernier. ‘’La vie est souvent difficile et même très douloureuse…Papa pourquoi maintenant ? Une semaine après le départ de maman tu lui emboîtes le pas…Elle part samedi le 06 juillet et toi le dimanche 14 juillet 2024…Qu’est ce que l’on a fait pour mériter cela ? Allah, à toi nous retournerons tous. Tu as décidé, qu’il en soit selon ta volonté’’, écrit-il avec désolation. Et d’ajouter : ‘’Après Maman le samedi dernier, c’est toi Papa qui nous quitte ce dimanche. C’est fort! Je n’ai plus de force pour assumer’’.

L’annonce de la disparition du géniteur de l’animateur de l’émission des vacances ‘’Variétoscope’’, dont les circonstances n’ont pas été révélées, a suscité de nombreuses réactions en commentaires des amis, collègues, artistes, journalistes et bien d’autres internautes sous le post. ‘’C’est vraiment très dur. Yako cher frère’’, ‘’Soit fort mon vieux qu’il repose en paix’’, ‘’Oulala, le vieux n’a pas supporté le départ de maman. Que Dieu vous fortifie’’, ‘’Terrible! Frère que Dieu te fortifie dans cette épreuve si douloureuse’’, pouvait-on lire.