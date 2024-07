Pat Sako et Valérie du groupe Zouglou Espoir 2000 reviennent sur la scène zougloutique après 10 ans de silence. Le duo sonne leur retour avec un nouvel intitulé ‘’Tableau blanc’’.

Voilà 10 ans qu’ils ont sorti leur dernier album ‘’Génération consciente’’. Depuis cette date, le duo Zouglou composé de Pat Saco et de Valérie qui forment le groupe Espoir 2000 ont disparu de la scène musicale ivoirienne. Cette absence des deux membres s’explique par un problème de santé de plusieurs années de Valérie. Aujourd’hui, les zougloumen sont suffisamment prêts à régaler de nouveau les aficionados avec une nouvelle œuvre musicale.

Depuis plusieurs semaines, le lead-vocal d’Espoir 2000, Pat Sako fait des posts sur sa page Facebook pour annoncer les couleurs de leur retour imminent au devant de la scène musicale ivoirienne et ce projet discographique est intitulé ‘’Tableau blanc’’. En filigrane, il explique les quelques messages qui seront véhiculés dans l’album dont la sortie est prévue pour le mois d’août prochain.

En outre, Pat Sako a fait savoir que la disponibilité du support musical sera mis les clés USB et non sur les CD. « Chacun sera servi ! » Comment ? Et de quelle manière ? C’est bien à ces questions que devront répondre le duo d’artistes formé par Pat Sako et Valérie lors de leur exposé devant la presse dans quelques semaines. L’album sera physiquement disponible uniquement sur clé USB, grâce à la contribution de Charles N’guessan, DG d’une entreprise spécialisée dans la production des cartes USB. « Après, près d’une décennie, nous sommes honorés de travailler sur la sortie du nouvel album du mythique groupe Espoir 2000, un chef-d’œuvre », dit-il. C’est clair que les faits de société seront dépeints dans le nouvel album de Pat Sako et Valérie qui va entraîner chaleureusement les nombreux mélomanes qui sont vraiment impatients de l’écouter.