Un fait inhabituel s’est produit dans la matinée du jeudi 1er août 2024 à Yopougon en Côte d’Ivoire. Il s’agit d’un sous-officier des douanes ivoiriennes qui a tenté de se donner la mort après avoir visiblement perdu son boulot.

Côte d’Ivoire : un sous-officier a tenté de se donner la mort

Dépassé par les vicissitudes de la vie, un sous-officier des douanes ivoiriennes, nommé B.K.S. a essayé de mettre fin à ses jours, le jeudi 1er août 2024. Selon les faits rapportés par Allô Police, le sous-officier a été affecté à Abidjan dans une unité où il poursuivra l’exercice de sa fonction.

Voulant avoir plusieurs cordes à son arc, le douanier s’est joint à des partenaires commerciaux extra-professionnels. Une initiative qui devait l’aider à augmenter ses revenus a tourné mal. L’un des clients, n’ayant pas été satisfait des clauses dans une affaire de 50 millions de francs CFA, a décidé de porter plainte.

Le douanier B.K.S. laissé par ces partenaires commerciaux, a déserté les lieux tout en abandonnant son poste. Vu la gravité de la situation, il a été convoqué et placé en détention préventive pour trois jours et a été suspendu pour un an au service pour abandon de poste.

Pendant cette période de sanction, le sous-officier s’est rendu chez lui à Yopougon où il est resté jusqu’à la fin des sanctions. Après cela, il a été nouveau convoqué par le conseil de discipline des douanes qui lui a infligé une sanction supplémentaire de trois mois (novembre 2023 à janvier 2024). À la fin de cette nouvelle sanction, B.K.S. s’est rendu à la Direction des douanes pour connaître le sort qui lui est réservé. Mais à sa grande surprise, aucune issue favorable de janvier 2024 à juillet n’a été trouvée. Le douanier ne sait plus la suite de sa carrière.

Désespéré par la situation, il a décidé de mettre fin à ses jours pour tout clore. Dans ce sillage, il a fait une publication sur les réseaux sociaux montrant son désarroi. Quelques heures plus tard, des Ivoiriens ont manifesté un élan de solidarité remarquable à son égard en mobilisant une somme d’argent allant jusqu’à 258 016 FCFA. Ces différentes circonstances de l’affaire ont attiré l’attention des autorités hiérarchiques où une réunion en urgence a été convoquée pour examiner la situation de B.K.S. afin qu’il retrouve à nouveau le chemin de sa profession.