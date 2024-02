Les étudiants et élèves de Côte d’Ivoire ont d’assaut ce vendredi 16 février à l’Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody pour l’investiture officiel du nouveau secrétaire général de la FESCI, Sié Kambou dit National Gboo.

Sié Kambou : ‘’Tant que l’école rencontrera des difficultés, la Fesci ne dormira point’’

Sié Kambou dit National Gboo est le 12ème secrétaire général national de la Fédération Estudiante et Scolaire de Côte d’Ivoire (FESCI). Il a été élu à l’occasion du 12ème congrès ordinaire de la principale organisation des étudiants et élèves de Côte d’Ivoire qui s’est tenu du 29 au 30 décembre dernier au sein de l’Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody.

Celui qui a succédé à Saint-Clair Allah dit Général Makélélé a pris officiellement fonction ce vendredi 16 février au cours d’une cérémonie d’investiture au stade du forum de l’Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Elle a vu la participation de quelques anciens secrétaires généraux de la FESCI parmi lesquels étaient présents Martial Ahipeaud, Eugène Kouadio Djué, Serges Koffi dit STT…

Après une libation des autorités traditionnelles du village d’Anono et quelques minutes de silence observé en mémoire de feu l’ancien secrétaire général de la FESCI, Jean-Yves Dibopieu, décédé récemment, le nouveau secrétaire général de la FESCI a indiqué que l’organisation ‘’se tient entièrement disposée à une certaine collaboration avec le Ministère de l’Enseignement supérieur sur le chemin de la résolution des problèmes qui minent le système’’. Avant d’inviter les autorités coutumières à occuper une place importante car selon lui, l’école doit être une affaire de tous.

En outre, Sié Kambou a rappelé que sa mandature 2023-2025 est placée sur le sceau du retour aux fondamentaux, de la gestion participative et efficiente de l’école ivoirienne. ‘’Nous avons pris l’ engagement devant l’histoire de défendre les intérêts des élèves et étudiants. Tant que l’école va rencontrer des difficultés, la Fesci ne dormira point. C’est un engagement et nous ferons tout y arriver car quelqu’un a dit à chaque génération sa mission’’, a-t-il souligné devant ses camarades syndicalistes venus nombreux des quatre coins du District autonome d’Abidjan et de l’intérieur du pays.

Prenant la parole au nom des 11 anciens secrétaires généraux à savoir Eugène Kouadio Djué, Jean Blé Guirao, Guillaume Soro, Charles Blé Goudé, Jean-Yves Dibopieu, Serges Kouyo, Serges Koffi dit STT, Augustin Mian, Assi Fulgence Assi et Saint-Clair Allah, le tout premier de l’organisation syndicale estudiantine et scolaire de Côte d’Ivoire, Martial Ahipeaud les a remercié pour leur engagement militant d’hier, aujourd’hui et demain. ‘’Nous serons toujours disposés à écouter vos conseils allant dans le sens de la défense des intérêts de l’ensemble des élèves et étudiants de Côte d’Ivoire’’, avance-t-il. Prestation d’artistes et de nombreux dons offerts ont mis fin à la cérémonie d’investiture du nouveau secrétaire général de la FESCI.