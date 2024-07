Le présumé assassin de la fille tuée à Koumassi dans une résidence a été interpellé par les éléments de la police criminelle. L’annonce a été faite ce mercredi à travers une note émanant de la police des secours.

Côte d’Ivoire : la police arrête le meurtrier de la jeune fille tuée à Koumassi

Le meurtrier de la jeune fille tuée à Koumassi a été arrêté par les éléments de la police. La Direction de la Police Criminelle a procédé à l’arrestation de F.A.A.L, qui s’est déclaré coupable de l’assassinat de T F.

Les faits remontent au 13 juillet 2024 dans une résidence meublée située au carrefour Mirabel, Koumassi où l’assassin s’était rendu chez la victime pour réclamer sa part de revenus générés par ses activités.

Une demande refusée qui a tourné au vinaigre et a été par la suite soldée par une violente altercation.

Selon les faits, après la dispute, le meurtrier F.A a égorgé la jeune fille à base d’un couteau à lame rétractable. Arrêté par les forces de l’ordre, le présumé assassin s’est déclaré coupable. Il est désormais dans les mailles des autorités judiciaires.

Des enquêtes minutieuses ont été lancées pour élucider les faits et situer les responsabilités. Par ailleurs, il faut noter que cette action de la part de la police témoigne de leur engagement ferme pour la cause commune et de leur franche collaboration avec la population.