Le Front Populaire Ivoirien (FPI) a officiellement mis fin à son partenariat avec le Rassemblement des Houphouëtistes pour la Démocratie et la Paix (RHDP). Cette rupture, annoncée quelques mois avant la présidentielle de 2025, marque une nouvelle étape dans la vie politique ivoirienne.

Côte d’Ivoire : Le FPI se sépare du RHDP

Pascal Affi N’Guessan et son parti estiment que cet accord, qui a duré plus d’un an, n’a pas permis d’atteindre les objectifs de réconciliation nationale initialement fixés. Ils reprochent notamment au RHDP de ne pas avoir mis en œuvre des actions concrètes en faveur de la réconciliation et d’avoir entravé certaines initiatives du FPI, comme l’organisation d’un séminaire sur le sujet.

La suppression du ministère de la Réconciliation, chargée de coordonner les actions en faveur de la paix, est également pointée du doigt par le FPI. Selon le parti, cette décision démontre une volonté politique insuffisante pour apaiser le climat social.

Cette rupture intervient alors que Laurent Gbagbo, fondateur du FPI, a appelé à l’union de l’opposition. Pascal Affi N’Guessan se félicite de cet appel et envisage de saisir cette opportunité pour renforcer les rangs de l’opposition.

Il convient de rappeler que Laurent Gbagbo est le fondateur du Front Populaire Ivoirien (FPI). Incarcéré à la Cour pénale internationale (CPI), il a perdu le contrôle du parti au profit de Pascal Affi N’Guessan suite à des dissensions internes. De retour à Abidjan, Gbagbo a choisi de créer une nouvelle formation politique, le Parti des Peuples Africains – Côte d’Ivoire (PPA-CI).