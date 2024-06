75 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

Les Éléphants de Côte d’Ivoire affrontent les Panthères du Gabon ce vendredi 7 juin au stade Amadou Gon Coulibaly de Korhogo dans le cadre de la 3e journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. En marge de cette rencontre, le sélectionneur Emerse Faé a lancé un appel à la mobilisation.

Emerse Faé : « Les joueurs ont besoin de ressentir l’ambiance de la CAN… » contre le Gabon

En conférence de presse d’avant match, Emerse Faé assure que son groupe est prêt pour défier les Panthères du Gabon menés par Pierre-Emérick Aubameyang. Au stade de Korhogo, les deux équipes qui se partagent à la tête du classement vont s’affronter ce vendredi 7 juin.

Pour le sélectionneur Emerse Faé, les Éléphants ont besoin de l’ambiance de la dernière Coupe d’Afrique des Nations pour le relever le défi du 7 juin. « Les joueurs ont besoin de ressentir l’ambiance de la CAN… » pour pouvoir remporter ce match important dans la course à la qualification au prochain mondial.

Le technicien national assure que l’état d’esprit du groupe est au beau fixe et le but est gagner les deux matches qui nous attendent. « Nous sommes heureux de retrouver notre public », a-t-il lancé. Cette rencontre sera la première des Éléphants à domicile depuis le sacre à la CAN 2023.