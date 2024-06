15 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

La Côte d’Ivoire a réussi son match contre le Gabon. Les Éléphants se sont imposés 1-0 contre les Panthères du Gabon lors de la 3e journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

Côte d’Ivoire – Gabon : victoire étriquée des Eléphants face aux Panthères

Au Stade Amadou Gon Coulibaly de Korhogo, la Côte d’Ivoire s’est imposée 1-0 contre le Gabon. Grâce à l’unique de la rencontre inscrit par le milieu de terrain Seko Fofana, les Éléphants ont remporté le duel contre les Panthères menés par Pierre-Emerick Aubameyang.

Dans ce match très disputé, les poulains d’Emerse Faé ont assuré leur statut de champion d’Afrique en remportant ces trois précieux points. Avec cette victoire, les Éléphants réalisent un sans-faute après trois journées dans les éliminatoires du Mondial 2026.

Totalisant 9 points en trois matchs et zéro but encaissé, la Côte d’Ivoire mène la course vers la qualification. En cas de victoire contre le Kenya à la 4e journée, les Éléphants auront pris un avantage considérable sur leurs adversaires directs.