9 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

L’ex-joueur ivoirien, Gohi Bi Cyriac est inconsolable. Il vient de perdre sa mère et c’est sur sa page Facebook ce mercredi 3 juillet qu’il a donné la triste nouvelle.

Gohi Bi Cyriac a perdu sa mère

L’ancien attaquant des Eléphants de Côte d’Ivoire, Gohi Bi Cyriac a fait parler de lui en 2023 sur les réseaux sociaux dans un scandale de relation amoureuse avec la journaliste ivoirienne exerçant sur La 3 du Groupe RTI, Fatim Sibé. C’est l’épouse du joueur de 33 ans qui a évolué notamment à l’ASEC Mimosas d’Abidjan en Côte d’Ivoire, Standard de Liège, KV Ostende en Belgique, Fulham FC en Angleterre et Sivasspor en Turquie, qui a exposé et insulté la femme des médias ivoiriens.

Après une plainte déposée par Fatim Sibé contre le couple Gohi Bi et une confrontation devant les autorités policières, la femme de l’ex-international ivoirien a présenté des excuses. Un an plus tard, c’est une mauvaise nouvelle qui attriste actuellement le natif de Daloa. Il a lui-même partagé l’information avec une publication et une photo de lui et sa maman ce mercredi 3 juillet sur sa page Facebook. ‘’Merci pour tout maman. Repose en paix’’, écrit-il.

Il s’agit de la mère du joueur qui est décédée. Gohi Bi Cyriac a été avare en informations. Il n’a pas précisé dans son message la date et les circonstances de la disparition de sa génitrice. Mais, en commentaire, il a reçu de nombreux messages de condoléances de la part des hommes de médias et des artistes comme Benson Israël (journaliste à Life Radio) et Vino l’Ambassadeur (promoteur de spectacles en France).