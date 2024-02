Koné Kamaraté Souleymane alias «Soul to Soul» est libre de ses mouvements. Gracié par le président Alassane Ouattara, il est sorti de prison ce samedi 24 février 2024.

Soul To Soul a retrouvé les siens

Soul To Soul a retrouvé sa famille. Le chef du protocole du Guillaume Soro est sorti de prison suite de la grâce présidentielle accordée par le président Ouattara à 51 détenus. Dans une vidéo publiée sur le compte X de Générations et Peuples Solidaires (GPS), on voit ce lieutenant intrépide de l’ancien Premier ministre rejoindre les siens en famille.

C’est la fin d’un calvaire qui a duré plusieurs années. Soul To Soul a chaleureusement été accueilli par sa mère et des membres de sa famille. Condamné à 20 ans de prison pour atteinte à la sûreté de l’Etat, Koné Kamaraté Souleymane a bénéficié de la grâce présidentielle du Chef de l’Etat à l’instar de 50 autres prisonniers dont des condamnés dans le cadre de la crise post-électorale de 2010-2011.

Le président de la République a justifié cette mesure par le souci de consolider la paix et de la cohésion nationale en Côte d’Ivoire. Si ces libérations sont saluées, le PPA-CI de Laurent Gbagbo invite le Chef de l’Etat à aller plus loin en libérant ceux qui périssent encore en prison dans le cadre de la crise.