Guillaume Soro est favorable à une union de l’opposition ivoirienne dans le cadre de la présidentielle de 2025. Dans une déclaration publiée ce vendredi, Générations et Peuples Solidaires (GPS) juge indispensable cette unité qui permettra de mettre fin au règne du RHDP.

Appel de Bonoua : Guillaume Soro rejoint Gbagbo

L’appel lancé par Laurent Gbagbo à Bonoua le 14 juillet pour l’unité de l’opposition ivoirienne vient de recevoir un premier écho favorable. Générations et Peuples Solidaires (GPS) de Guillaume Soro a répondu favorablement à cet appel. Dans un communiqué en date de ce 9 août, le mouvement politique de l’ancien Premier ministre s’est dit prêt à œuvrer pour une unité de l’opposition dans la perspective de la présidentielle 2025.

« Face à l’exclusion systématique et à l’inefficacité du régime actuel, GPS estime que la seule voie possible est l’unité pour rétablir une compétition politique équitable, inclusive et transparente en Côte d’Ivoire », a écrit GPS.

Et de poursuivre : « Nous nous déclarons prêts à engager des discussions pour définir les modalités d’une collaboration sincère avec le PPA-CI ainsi qu’avec toutes les forces politiques de l’opposition qui jugent nécessaire de rétablir la pleine éligibilité de nos leaders et concourir à l’obtention d’élections transparentes et libres », conclut la formation politique dissoute par les autorités ivoiriennes en 2022.

Ni Gbagbo et ni Soro éligible en 2025

Condamné pour braquage de la BCEAO, Laurent Gbagbo n’est pas éligible à la présidentielle de 2025. Si le natif de Gagnoa dénonce un procès politique, ses soutiens exigent une amnistie qui lui permettra de réintégrer les listes électorales contrairement à la grâce à lui accorder par le président Ouattara.

De son côté, Guillaume Soro a écopé de 20 ans de prison. Exilé depuis 2019, l’ancien président de l’Assemblée nationale est candidat déclaré à la présidentielle de 2025 malgré son n’inéligibilité. Pour les observateurs, Alassane Ouattara restera seul maître du jeu politique ivoirien et décidera de la participation de Soro et de Gbagbo à la présidentielle de 2025.