En Côte d’Ivoire, un homme risque la prison après avoir reçu par erreur un transfert et utilisé à des fins personnelles. Le mis en cause a été interpellé par la Plateforme de Lutte Contre la Cybercriminalité ( PLCC).



Côte d’Ivoire : un homme arrêté pour appropriation de biens d’autrui



Recevoir un transfert par erreur et utiliser les fonds à des besoins personnels est désormais condamnable devant la loi en Côte d’Ivoire. C’est le cas d’un jeune homme qui a été arrêté par la Plateforme de Lutte Contre la Cybercriminalité ( PLCC) après avoir reçu sur son compte une somme importante mais a utilisé à des besoins personnels.



Selon les faits rapportés, le sieur ANL voulant transférer une somme de 1.250.000 s’est trompé de cible et l’a envoyé sur un autre compte reçu par le sieur SH. Au lieu de signaler automatiquement à l’intéressé, le sieur SH a décidé de retirer les sous pour des fins personnelles.

Après avoir constaté que la transaction a été effectuée sur un autre compte, ANL s’est empressé pour faire la demande de rectification afin que l’argent soit retiré mais il a été surpris d’avoir entendu que le prétendu destinataire aurait retiré les sous.

Appelé au téléphone, le sieur SH a affirmé avoir reçu une telle somme mais serait en déplacement. Frustré, par cette réponse qui ne donne aucun espoir, le sieur ANL est obligé de saisir la PLCC avec l’accompagnement du Laboratoire de Criminalistique Numérique ( LCN).

Une démarche qui a abouti à l’interpellation de sieu SH.

Conduit devant les autorités judiciaires, il a reconnu les faits et déclare avoir dupé ANL qu’il était à l’étranger. Inculpé pour faux et pour l’appropriation de biens d’autrui, le mis en cause a été conduit devant le parquet pour répondre à ses actes.