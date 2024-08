Plus d’un mois après le décès de Gros Bedel, Clovis Debeveren, un très proche collaborateur de l’acteur majeur de l’industrie musicale ivoirienne, est toujours dévasté. Il s’est confié à la presse locale et regrette la perte de Bedel qu’il considérait comme son père.

Clovis Debeveren: « Gros Bedel vit en moi »

Clovis Debeveren, proche collaborateur de Gros Bedel et propriétaire de clubs de nuit à Abidjan, regrette toujours le décès de l’acteur de la musique ivoirienne. Il s’est récemment prononcé sur ses relations avec le défunt opérateur culturel. Selon ses mots, Gros Bedel était presque son père. « C’était une relation de famille, de père à enfant. Il me confiait tous les secrets de sa vie ; dans le travail aussi. Il m’a donné son plus gros héritage, son savoir, il m’a appris le travail, donc, c’est tout, le travail, la famille, tous ses secrets, ses investissements. », a-t-il confié.

Gros Bedel lui a même fait jouir d’une grande fibre de fidélité à son égard, même après son décès. « Je suis au cœur (de tous ses investissements) et je serai toujours au cœur parce qu’il vit en moi. », a ajouté Clovis Debeveren.

Pour rappel, de son vrai nom Noël Ahoua Bletchi, Gros Bedel est décédé le mardi 2 juillet 2024 dans une clinique abidjanaise où il fut transféré après un malaise chez lui. Pour commémorer sa mémoire, le comité d’organisation a prévu plusieurs événements. Dîner-gala prévu ce jour à JEKAD, va lancer les hostilités. Ce moment de partage et de recueillement aura également pour objectif de récolter des fonds pour soutenir le fils du défunt, âgé de seulement deux ans. L’accès au gala est soumis à une participation de 100 000 francs CFA. Ainsi, les fonds collectés seront intégralement reversés à la famille de Gros Bedel pour assurer l’avenir de son jeune fils.

Une veillée artistique est prévue le 13 septembre pour rendre un dernier hommage à l’artiste. Enfin, l’inhumation de Gros Bedel aura lieu le lendemain à Grand-Bassam, dans l’intimité familiale. Une veillée religieuse et traditionnelle sera aussi organisée par la famille du défunt.