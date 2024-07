Les artistes africains se respectent mutuellement. Même si parfois il y a l’hypocrisie qui s’installe, la sincérité est de mise pour beaucoup. C’est le cas de la chanteuse ivoirienne qui n’a pas tari d’éloges à l’endroit de son homologue camerounais, Locko.

Josey : ‘’Je suis avec un King’’

Josey est une voix musicale ivoirienne qui est véritablement reconnue en dehors des frontières de la Côte d’Ivoire. La chanteuse confirme chaque jour son talent à la sortie de ses différentes productions musicales et ses spectacles. Son dernier album de 13 titres intitulé ‘’Vibration universelle’’, a atteint des records considérables quelques semaines après sa sortie sur les plateformes de musique comme YouTube où elle est devenue la première artiste féminine du pays à rassembler plus d’un million d’abonnés sur l’application.

Vu sa carrière musicale florissante et un modèle pour beaucoup de jeunes africains qui sont poussés par la passion de la musique, les responsables de l’émission musicale The Voice de la version africaine ont trouvé judicieux de la désigner comme coach aux côtés des artistes comme O’Neal Mala, Mix 1er et Didi B qui se déroule sur les bords de la lagune Ebrié.

Bien que reconnue pour son talent, Josey est également fascinée par d’autres voix africaines comme le chanteur camerounais, Locko. Ce dernier qui est présent à Abidjan pour participer à The Voice va se voir être encensé par la chanteuse ivoirienne qui le rencontre pour la première fois. ‘’Je suis avec un King, il n’est plus à présenter en fait. C’est mon frère !! C’est la première fois qu’on se voit, pourtant on se parle au téléphone, on se parle partout, sur Whatsapp, mais c’est maintenant qu’on s’est vu. Le continent ! Je vais garder mon frère là pour nous, il va devenir ivoirien! Coup sur elle (ta femme) doit être ivoirienne. Les camerounaises ont trop profité, laissez-nous profiter aussi s’il vous plaît !’’, dit-elle.