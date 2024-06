9 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

Ce samedi 29 juin marque une date mémorable pour la chanteuse ivoirienne. Elle célèbre son 39ème anniversaire de naissance. Et dans un post sur sa page Facebook, elle a rendu gloire à Dieu.

Josey : ‘’Tu m’as comblé de beaucoup d’amour’’

La chanteuse ivoirienne, Josey est dans une joie immense ce samedi 29 juin. L’auteure de l’album de 13 titres intitulé ‘’Vibration universelle’’, souffle ce jour une bougie de plus. Celle qui va faire plaisir à des nombreux mélomanes et à ses fans lors de son concert live le 14 août prochain au Parc des expositions d’Abidjan dans la commune de Port-Bouët, n’a pas laissé inaperçu ce moment de bonheur dans sa vie.

Pour marquer le coup pour célébrer son 34ème anniversaire de naissance, l’artiste a voulu fléchir genou pour adresser ses remerciements à Dieu. C’est à travers sa page Facebook qu’elle s’est exprimée solennellement. ‘’Que de Grâce, Dieu de l’Univers. Merci pour cette bougie de plus. Tu prends l’indigent et tu le fais asseoir à la table des rois. Tu m’as comblé de beaucoup d’amour jusqu’au jour d’aujourd’hui.Tu oins d’huile ma tête et ma coupe déborde. Dieu de ma délivrance, mon âme te bénit en ce 29 juin pour le travail que tu m’as donné et pour tous ceux et celles qui sont fans de ce talent que tu m’as donné’’, écrit-elle.

La compagne de Serey Dié a continué en déclarant : ‘’Accorde-moi de rester un avec toi et bénis tous ceux qui m’encouragent à aller de l’avant. Bénis aussi ceux qui veulent m’empêcher d’atteindre mes objectifs , parce que Tu as dit de prier pour eux. Je veux juste qu’ils voient ce que Tu feras de moi sous leurs yeux. Le 14 Août est déjà sécurisé sous ta Puissante protection. Joyeux Anniversaire à moi et à tous ceux qui sont nés un 29 juin’’.