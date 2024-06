9 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

Josey a finalement dévoilé le nom de l’autre salle mythique de Paris où elle va offrir un concert en 2025 à ses fans de Paris. Il s’agit du Zenith de Paris où la chanteuse est attendue le 27 décembre 2025.

Après le Casino de Paris, Josey attaque le Zenith

La ravissante chanteuse ivoirienne, Josey avait annoncé mi-mai dans une vidéo diffusée sur sa page Facebook qu’elle allait offrir un concert dans une autre grande salle de spectacle de Paris après la réussite de celui du Casino de Paris le vendredi 10 mai dernier. ‘’Coucou à toutes les amazones de Josey. Coucou à tous les fans de josey. Cette vidéo, c’est pour vous annoncer une bonne nouvelle. Vous voyez que j’ai le sourire aux lèvres, c’est parce qu’il fait soleil dans mon coeur, il fait soleil dans mon âme, la joie a débordé. Le son, c’est quoi ? Figurez-vous que tout est okay, tout est déjà bouclé, tout est déjà géré, carré, bouclé kpa ! Pour une grande salle mythique. Ici, à Paris, une grande salle. Pour 2025, en décembre’’, avait-t-elle annoncé.

Toutefois, l’auteure du titre ‘’Décrochez la lune’’, issu de son nouvel album de 13 titres ‘’Vibration universelle’’, avait simplement demandé à ses nombreux fans de la France et de l’Europe : ‘’Restez à l’écoute, je ne peux malheureusement pas vous révéler encore laquelle, mais restez à l’écoute. Mais, si, ça c’est fait, c’est aussi grâce à vous. Donc, je voudrais dire merci et restez à l’écoute. Des bisous’’,

Un mois après l’annonce de cette bonne nouvelle, la diva de la musique ivoirienne a le mercredi 12 juin à travers sa page Facebook fait deux post dans la journée accompagné d’une photo où elle est débout de dos sur la scène regardant les sièges vides et l’affiche pour donner le nom de la fameuse grande salle mythique de Paris et la date précise de son concert. ‘’RDV le samedi 27 décembre 2025. Merci Seigneur’’, écrit-elle. Avant de poursuivre : ‘’Soooorrrteeeeezzz !!!!! Amazone et Combattants de Paris, vous avez dit que le Casino était petit. On vous donne le Zenith pour le 27 Décembre 2025’’. Cette grande salle en France a reçu d’autres artistes ivoiriens à savoir la mégastar du Reggae ivoirien, Alpha Blondy et le groupe Zouglou Les Patrons.

Un peu plus tôt dans l’après-midi, c’est la page Facebook de la salle ‘’Zenith Paris La Villette’’, qui avait partagé l’affiche du concert suivie d’une publication pour faire une brève présentation de Josey et de sa musique. ‘’Josey est une chanteuse-compositrice ivoirienne populaire connue pour sa voix soul et sa présence scénique captivante. Elle a sorti plusieurs albums, dont les très acclamés « Josey » et « Josey & the Roots ». Sa musique mélange les rythmes traditionnels ivoiriens avec la pop et la soul contemporaines, et elle est connue pour ses paroles puissantes sur l’amour, la perte et la justice sociale’’. Et, depuis le mercredi 12 juin à 20h00, la billetterie est ouverte pour tous ceux ou celles qui veulent se procurer les tickets avant le jour J. Cependant, avant cette grande date du Zenith de Paris dont la capacité d’accueil est plus de 6000 places, la compagne de l’ex-footballeur Serey Dié sera en attraction le 14 août prochain au Parc des expositions d’Abidjan dans la commune de Port-Bouët pour un concert avec ses nombreux fans ivoiriens.