Le chanteur ivoirien Kerozen a été nommé Ambassadeur de l’ONU pour la sécurité routière en Côte d’Ivoire. Cette nomination intervient dans le cadre des efforts visant à sensibiliser la population aux dangers de la route et à promouvoir des comportements responsables au volant.

Sécurité routière : le chanteur Kerozen désormais nouvel ambassadeur de l’ONU en Côte d’Ivoire

C’est une grande nouvelle pour la Côte d’Ivoire et pour la sécurité routière dans le pays. Kerozen est un artiste apprécié et respecté, et son engagement en tant qu’ambassadeur de l’ONU pour la sécurité routière ne fera que renforcer la sensibilisation et les actions menées dans ce domaine crucial.

En effet, sa notoriété et sa popularité lui permettront de toucher un large public et de faire passer des messages importants sur les enjeux de la sécurité routière. Il s’est engagé à utiliser sa notoriété pour faire passer des messages de prévention et de sécurité routière auprès du grand public. Cette nomination marque une nouvelle étape dans la carrière du chanteur, qui s’investit désormais dans des actions en faveur de l’intérêt général.

Par ailleurs, le chanteur après cette nouvelle, n’a pas manqué d’éprouver ses sentiments de joie et de gratitude. «Je tiens à exprimer ma gratitude au représentant du Secrétaire Général de l’ONU M. Jean Todt et au Ministre du Transport de Côte d’Ivoire M. Amadou Koné pour cette opportunité.» a exprimé le chanteur.

Pour lui, « la sécurité routière est un défi mondial qui touche directement » tout le monde en général. Il exhorte à cet effet à être des bons exemples pour le bien de tous. « Je vous encourage tous à être des exemples de prudence.» a ajouté.