Le jeune artiste urbain, Kikimoteleba a reçu un Triple Single de Platine avec son titre ‘’Tigini’’, en featuring avec le chanteur espagnol qui s’appelle Rvfv. Il est allé présenter son prix au Ministère de la culture et de la francophonie.

Kikimoteleba distingué Triple single de Platine avec ‘’Tigini’’

Il fait de la musique urbaine en Côte d’Ivoire. En un laps de temps, son premier single ‘’Tigini’’, sorti en 2021 est devenu un véritable tube dans tous les points chauds du pays. Il est devenu également le chouchou de la jeunesse ivoirienne qui s’est appropriée cette chanson très rythmée et dansante. Lui, c’est le jeune Christ Yvan Junior Gnizako plus connu sous le nom d’artiste de Kikimoteleba. Il a fait honneur à la musique ivoirienne du côté de l’Europe et précisément en Espagne.

Le jeune chanteur de 21 ans a reçu dans ce pays hispanique au mois de décembre 2023 la distinction de Triple Single de Platine certifié de son opus cité plus haut en featuring avec l’artiste espagnol du nom de Rvfv. Mais, à la faveur de la CAN 2023 en Côte d’Ivoire, Kikimoteleba n’a pas eu le privilège de présenter son prix aux autorités ivoiriennes. Aujourd’hui, après la fête du football, c’est désormais chose faite et c’est à son Ministère de tutelle dont la première responsable, Françoise Remarck qu’il est allé mardi 27 février le présenter.

D’ailleurs, son manager Gabin Bao, directeur général de la structure 7 Étoiles consulting qui édite les productions discographiques de l’artiste, n’a pas manqué d’adresser sa gratitude sur sa page Facebook à la Ministre de la culture et de la francophonie. ‘’Je remercie Madame Françoise Remarck, Ministre de la Culture et de la Francophonie de la République de Côte d’Ivoire, de m’avoir fait l’honneur de me recevoir ce jour avec ma délégation, au Ministère de la Culture et de la Francophonie pour la présentation du Triple Single de Platine de mon artiste Kikimoteleba. Ce fut un grand moment d’échange enrichissant qui contribuera au développement de l’industrie musicale en Côte d’Ivoire et à la valorisation de nos artistes. Merci Seigneur’’, écrit-il.

Contacté par téléphone, Gabin Bao a fait savoir que cela démontre que Kikimoteleba est un ambassadeur de la musique ivoirienne hors des frontières du pays. ‘’Lorsque tu as un triple Single de Platine cela veut dire que tu as eu plus de 150 millions de streaming pour le titre sur toutes les plateformes de téléchargement légal de musique. Il est le seul artiste urbain africain francophone qui a reçu cette distinction’’, souligne-t-il. Mieux, il vient d’être signé par le label français Noelya de Éric Bellamy (l’une des plus grandes figures de la production de concerts en France et dans le monde). Et pour le grand plaisir des mélomanes, le jeune artiste, faiseur de la musique urbaine dont les autorités et mécènes de la musique ivoirienne puissent mettre en avant et recevoir, prépare la sortie de son nouveau single pour fin mars prochain et de celle de son premier album en fin d’année 2024.