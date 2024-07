Marie Paule Adjé célèbre ce mercredi 17 juillet son 30ème anniversaire. A l’occasion de ce jour spécial, Konnie touré lui a adressé un joli message sur sa page facebook.

A l’occasion de son anniversaire, Konnie Touré magnifie Marie Paule Adjé

La femme d’affaires ivoirienne, Marie Paule Adjé est la personne qui a permis à la présentatrice télé ivoirienne, Konnie Touré d’avoir aujourd’hui un homme dans sa vie. Grâce à celle-ci, l’ancienne présentatrice de l’émission ‘’Life Week-end’’, sur Life TV d’être une femme comblée sentimentale et d’être appelée à présent ‘’Madame’’. Elle est l’épouse de l’ancien taekwondo in britannique-français d’origine ivoirienne, Abdoul Mahama Fatah Cho.

A cet effet, Konnie Touré ne pouvait pas laisser inaperçu le jour symbolique marquant l’anniversaire de naissance de la chroniqueuse. Marie Paule Adjé qui célèbre ce mercredi 17 juillet son 30ème année a amené la productrice du film ‘’Un homme à marier’’, de lui adresser un message très touchant sur sa page Facebook pour lui manifester son admiration et sa considération. ‘’C’est ton jour, petite sœur chérie. Merci d’être entré dans ma vie et de l’avoir si joliment bouleversée. Ta gentillesse, ta générosité et ton esprit lumineux apportent tant de joie et de chaleur autour de toi. Que cette nouvelle année t’apporte bonheur, santé et réussite dans tout ce que tu entreprendras. Puisses-tu continuer à grandir et à t’épanouir, guidée par la lumière de tes rêves et de tes aspirations. Merci d’être ce cadeau précieux pour tous tes proches. Que cette journée soit aussi incroyable que toi ! Que le Seigneur soit ton unique inspiration et qu’IL te protège continuellement ! Joyeux anniversaire ma puuuuuuuce. 30 ANS, ÇA SE FÊTE !!!’’, écrit-elle.

A la veille de ce jour mémorable, la présentatrice télé a annoncé les couleurs en partageant sur la toile une photo d’elle et Marie Paule Adjé avec une belle déclaration en dit long sur leur amitié extraordinaire. ‘’Dernier jour dans la vingtaine de mon bébé, Marie Paule Adjé. Demain, Insha Allah, c’est gâté’’, écrivait-elle.

L’époux de Konnie Touré, Abdoul Mahama Fatah Cho n’a pas lui aussi oublié de rendre des honneurs à l’actrice ivoirienne. ‘’C’est l’anniversaire de ma meilleure amie, ma sœur, ma conseillère et le Cupidon dans notre vie. Plus d’une décennie, je t’ai vu devenir une femme, un modèle, une femme d’affaires et un individu à l’esprit spirituel. Que Dieu continue de te guider, te protéger, veille sur toi, te rapproche de lui avec santé, richesse, succès et longue vie. BONJOYEUX’’, écrit-il.