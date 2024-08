Comme le rapporte la presse locale ces dernières heures, KS Bloom, rappeur gospel ivoirien a fait une annonce surprise pour ses fans. À l’occasion de son anniversaire le 8 octobre prochain, l’artiste compte faire un show en dévoilant un nouvel album.

KS Bloom prépare un album surprise pour le jour de son anniversaire

Lors d’une prestation au « Republic Festival » qui s’est tenu du 15 au 17 août 2024 à Abidjan, le rappeur gospel KS Bloom a fait une annonce à ses amoureux. À ce rendez-vous à la gloire de son sauveur et Seigneur Jésus, KS Bloom a annoncé à ses commandos un cadeau le 8 octobre prochain. En effet, le 8 octobre marque en fait le jour de l’anniversaire de l’artiste. Et c’est pourquoi le principal intéressé veut marquer le coup et lancer le jour même son nouvel album.

« J’en profite pour faire une annonce, je vais sortir un album le jour de mon anniversaire ; et cet album, je vais vous faire un cadeau parce que je vais chanter des chansons, je ne vais pas dire bizarres, mais des chansons qui vont parler à vos âmes », a indiqué KS Bloom.

Toutefois, l’expression ‘’bizarres’’ utilisée par KS Bloom est à prendre contractuellement. Il faut s’attendre, d’après les explications de l’artiste, à des textes qui paraîtront sans aucun doute ‘’bizarres’’ à ceux qui les dégusteront la première fois, mais dont la profondeur de l’édification finira par faire d’eux de vrais disciples de Jésus-Christ.