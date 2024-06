12 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

Porté sur les fonts baptismaux en 2023, l’événement culturel et surtout artistique ‘’Culture Shock’’, s’installe à nouveau au Musée des Cultures Contemporaines Adama Toungara d’Abobo (MuCAT) du samedi 8 juin jusqu’au 30 août prochain avec la participation de 11 artistes de la Côte d’Ivoire et de d’autres pays africains.

Le Musée des Cultures Contemporaines Adama Toungara d’Abobo (MuCAT) sera en attraction durant pratiquement trois mois à compter de ce samedi 8 juin jusqu’au 30 août prochain. Un événement de grande envergure porté par la structure Grand XXI de Cheick Ahmed Toungara alias CAT, depuis la ville de Boston aux Etats-Unis, y sera organisé par 11 jeunes artistes-peintres, photographes, vidéastes, etc. venus de la Côte d’Ivoire, du Cameroun, de l’Ethiopie, du Sénégal et du Maroc.

Il s’agit de l’exposition ‘’Culture Shock’’, qui en est à sa deuxième édition après celle de 2023 dont le thème était : ‘’Le passé, le présent et le futur’’, qui a vu la participation de 3 artistes avec de nombreux visiteurs qui étaient 12000 au total. Vu le succès de la première édition, cette seconde édition 2024 sera encore plus grande vu le grand nombre d’artistes, selon l’initiateur du projet. Cette exposition qui a pour thème : ‘’La galaxie du paradis’’, se fera en deux étapes à savoir l’une en présentiel et en ligne avec tous les jeunes artistes.

Au cours de la conférence de presse le vendredi 7 juin au sein du MuCAT, Cheick Ahmed Toungara, étudiant ivoirien aux Etats-Unis et fils du Grand médiateur de la République de Côte d’Ivoire, a fait savoir que l’idée principale de son projet est venue lors de la célébration en 2023 du 80ème anniversaire de naissance de son père, l’ancien Maire d’Abobo et aujourd’hui à la Grande médiature de la République, Adama Toungara. ‘’L’idée est de créer quelque chose de monumental pour un homme monumental. De cette action est né le projet immense qui est aujourd’hui ‘’Culture Shock’’’’, explique-t-il.

Par ailleurs, l’initiateur du projet est très heureux du fait que son projet a eu un écho favorable à l’international et précisément en France grâce à la directrice générale de Côte d’Ivoire Tourisme, Malékah Mourad Condé, qui a fait voyager des artistes. D’où, la présence à la conférence de presse de Jean Paul Enoh, sous-directeur des Événementiels au ministère du Tourisme.

Cheick Ahmed Toungara, a aussi précisé que pour le vernissage qui s’ouvre ce samedi 8 juin au MuCAT, des innovations sont prévues comme l’art sonore avec la présence effective du beatmaker ivoirien, Tamsir avec son tube ‘’Coup du Marteau’’, qui va animer un master class autour du thème : ‘’La musique urbaine’’ et l’art généré par l’Intelligence Artificielle (IA). Avec le thème de cette exposition, l’initiateur qui se définit comme un super héros souligne : ‘’Culture Shock’’, décolle pour atteindre les étoiles et même le paradis des étoiles’’. Avant de poursuivre : ‘’Nous sommes dans le dynamisme de la digitalisation du monde. L’Afrique doit s’adapter au reste du monde’’.

Cependant, les nombreux visiteurs qui vont venir au MuCAT ce samedi 8 juin jusqu’au 30 août prochain, seront subjugués par l’esprit afro-spirituel à l’entrée et plus loin de l’esprit futuriste des œuvres présentées par les différents artistes qui vont amener les visiteurs dans les étoiles avec les astronautes. Déjà, CAT se projette pour la 3ème édition pour 2025 avec la participation d’artistes japonais.