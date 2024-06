12 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

Un parterre de personnalités dans tous les domaines de la sphère musicale a pris part le vendredi 21 juin au lancement officiel de la seconde édition des Jayli Awards au Sofitel hôtel ivoire de Cocody qui aura lieu du 31 octobre au 2 novembre prochain à Abidjan.

La ville d’Abidjan est devenue par excellence la capitale de la plaque tournante de la musique africaine voire internationale. Tous les artistes africains de renom aujourd’hui ont une fois choisi la destination Abidjan pour avoir un succès au niveau international. De ce point de vue, plusieurs cérémonies de récompenses sont organisées sur les bords de la lagune Ebrié.

Depuis l’année 2023, un nouvel événement pour honorer le travail de nombreux artistes ivoiriens et même africains a vu le jour et baptisé les ‘’Jayli Awards’’. Cette soirée vient promouvoir l’excellence dans la création et la production et contribuer à la réhabilitation de l’industrie musicale (et par extension, culturelle) durement affectée. Après le succès retentissant de la première édition, les organisateurs repartent de plus belle avec la seconde édition.

Au cours d’une cérémonie de lancement le vendredi 21 juin au Sofitel hôtel ivoire de Cocody, Cheick Yvhane et Ismaël Savané respectivement directeur général de la structure C. Wai et directeur général de l’entreprise Panoramic, ont dévoilé ce qui va se dérouler lors de l’édition 2024 qui est prévue pour se tenir sur trois jours (du 31 octobre au 2 novembre prochain). Durant ces trois jours, il y aura des panels, des ateliers de formation destinés aux acteurs culturels, des rencontres et partages d’expérience, mais aussi le Jayli Night.

En outre, les artistes qui veulent participer à cette cérémonie de prestige devront avoir été produites entre le 1er août 2023 et le 31 juillet 2024. Les artistes doivent disposer d’un EP ou d’un album et ils ont jusqu’au 6 août prochain pour soumettre leurs œuvres discographiques. Cependant, le principe du vote est ‘’un votant, une voix’’. Il y a le vote du public qui intervient après celui du jury permanent. Le public vote le meilleur de chaque catégorie via une plateforme électronique. Son vote compte pour 75 %. Le vote de la chanson de l’année est du ressort du public. Il compte pour 100 %. Neuf catégories sont retenues en plus du Prix du Jayli hommage.