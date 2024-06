9 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

Une interview-vidéo de DJ Congélateur diffusée par la blogueuse Mauricette Aholia, a porté de graves accusations sur le producteur et promoteur événementiel, Nama Bouaké. Celui-ci a porté plainte contre la blogueuse qui a été entendue par les services de la PLCC.

Mauricette Aholia entendue par la PLCC

L’affaire DJ Congélateur et Nama Bouaké Production a pris une autre tournure. Dans une interview-vidéo partagée sur les réseaux sociaux, l’artiste baoulé au micro de la blogueuse ivoirienne, Mauricette Aholia expliquait qu’il a été abandonné par sa structure. ‘’Nama Bouaké et Whyty Manadja ont décidé de ne plus s’investir dans ma carrière musicale. Ils m’ont mis à la disposition d’un homme du nom de Noël Jean de Dieu. Ce dernier n’a jamais trouvé un contrat de spectacle pour moi. Par la suite, un jour, il m’a demandé de faire mes bagages pour qu’il m’accompagne au village’’, disait-il.

Selon DJ Congélateur, il a été grugé par le promoteur événementiel et producteur d’artistes, Nama Bouaké. Il n’a rien venant de lui comme une grosse somme pour pouvoir se prendre en charge dans son village. ‘’Ils ont eu ce qu’ils voulaient de moi, raison pour laquelle ils sont venus me déposer au village’’, avance-t-il. Des propos qui portent de graves accusations sur Nama Bouaké et sa maison de production basée en France.

Face à cette situation provoquée par l’ancienne assistante de l’artiste Manadja Confirmé, elle a reçu une convocation de la part de l’ex-producteur de DJ Congélateur pour être entendue à la PLCC. Mauricette Aholia qui s’est rendue le mercredi 5 juin dans les services de la police en charge de la cybercriminalité, a fait un post sur sa page Facebook pour informer les internautes. ‘’Bonjour à tous, ce matin (NDLR : mercredi 5 juin), j’ai été convoqué(e) par la PLCC suite à une plainte déposée par Monsieur Nama Bouaké après la publication de l’interview avec DJ Congélateur’’, écrit-elle.

En outre, après avoir été entendue par les agents de la PLCC qu’elle a remercié ‘’pour leur accueil et leur professionnalisme’’, la blogueuse a pu regagner ‘’libre’’ chez elle. Et de faire ensuite des précisions en disant que ce n’était aucunement dans son intention de ternir l’image de Monsieur Nama Bouaké ni celle de son entreprise. Elle a également présenté ses excuses les plus sincères au producteur. Tout en remerciant aussi tous ceux qui lui ont apporté leur soutien.