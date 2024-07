En Côte d’Ivoire, la CEI a procédé à l’installation de ses commissions électorales locales (CEL) dans les départements de Béré et du Worodougou. La cérémonie d’installation a eu lieu le jeudi jeudi 25 juillet 2024 à Séguéla.

Côte d’Ivoire : la CEI installe ses commissions locales dans les régions

Pour le bon déroulement des élections présidentielles de 2025 en Côte d’Ivoire, le superviseur de la commission électorale indépendante (CEI) en charge des régions du Béré et du Worodougou, Adja Owo a procédé à l’installation des commissions électorales locales (CEL). Il s’agit de la commission régionale et des commissions sous-préfectorales de la région du Worodougou.

La cérémonie a été présidée par le secrétaire général de préfecture, Doumbia Moussa à Séguéla. Il a été désigné président de la commission électorale régionale (CER) du Worodougou. En effet, lors de cet événement, plusieurs nominations ont été effectuées. Les présidents des commissions électorales sous-prefectorales (CESP) de Worofla, de Sifié, de Massala et de Dualla ont été désignés. Il s’agit respectivement des nommés Koné Lassana, Sanogo Aliou et Bakayoko Bamoussa et Soumahoro Mamadou.

Selon le superviseur Adja, cette installation des CEL a été effectuée pour répondre aux différents besoins dans ces régions. Par ailleurs, le superviseur a instruit les responsables de chaque zone à accomplir leur mission de façon convenable.

Pour lui, « la CEI ambitionne de contribuer à la construction d’une Côte d’Ivoire démocratique et stable en garantissant la tenue d’élections transparentes et crédibles”.