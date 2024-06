11 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

16 ans après la disparition brutale de l’artiste-chanteuse ivoirienne, Joëlle C, l’une de ses cousines était sur le plateau de l’émission ‘’C’Midi’’, le lundi 3 juin dernier sur RTI1. Cette dernière, également chanteuse du nom de Shelina C, a fait des révélations sur celle qu’on appelait la princesse de la musique Akyé.

Des révélations faites sur Joëlle C par sa cousine

La chanteuse ivoirienne, Joëlle Yaba Séka plus connue sous le nom de Joëlle C s’est fait connaître du grand public ivoirien par ses albums ‘’Ayela’’ (1996), ‘’Jala’’ (1998), ‘’Yéka’’ (2000), ‘’Prends-moi, c l’amour’’ (2002) et ‘’Kita’’ (2007). Malheureusement, celle qui était une valeur sûre de la musique ivoirienne est décédée à l’âge de 38 ans le 14 février 2008 d’une insuffisance rénale.

Après sa disparition brutale à cette date qui a jeté l’émoi dans le cœur de nombreux mélomanes ivoiriens, beaucoup s’interrogeaient bien quelle artiste féminine Akyé allait reprendre valablement le flambeau de Joëlle C. Heureusement, 7 ans après son décès, une autre artiste Akyé qui s’appelle Lucrussia Rolex Harraga Achi alias Shelina Amour devenue aujourd’hui Shelina C, est revenue faire revivre la mémoire de Joëlle C dans le coeur de ses nombreux fans avec un premier album intitulé ‘’Coeur sincère’’.

En plus de rendre hommage à sa sœur par alliance à travers d’autres productions discographiques comme ‘’La lumière’’ et ‘’Renaissance’’ et sorti un single en featuring avec DJ Rodrigue ‘’Akendé’’, Shelina C a instauré un festival chaque année à Grand-Akoudzin où elle a même construit un caveau digne de ce nom à la mémoire de Joëlle C. En attendant, une conférence de presse les jours à venir suivie de la sortie officielle de son nouvel album baptisé ‘’Elévation’’, elle était l’invitée de l’émission ‘’C’Midi’’, le lundi 3 juin dernier sur RTI 1.

Au cours de son passage à ce programme télévisuel phare de la RTI, 16 ans après la mort de la princesse de la musique Akyé, sa cousine a fait une sacrée révélation sur son entrée dans l’univers musical ivoirien. ‘’En 2015, une nuit, je dormais à la maison, Joëlle C est venue en songe et elle m’a dit : ‘’Écoutes, tu vas chanter’’ et j’ai répondu : ‘’Je ne peux pas chanter. Tu sais très bien que j’ai beaucoup honte’’. Elle réplique en disant : ‘’Je vais t’aider’’’’, explique-t-elle.

En outre, Shelina C a indiqué que Joëlle C est revenue une seconde fois en rêve pour lui confier des recommandations. ‘’Elle a commencé à composer une chanson pour moi et à travers ce morceau, je lui rendais hommage. Lorsque je me suis réveillée, j’ai enregistré et j’ai écrit cette chanson jusqu’à sortir mon premier album de 10 titres’’, ajoute-t-elle. Elle a fait savoir que trop occupée par sa fonction d’enseignante, la promotion de cet opus n’a pas eu le résultat escompté.

La princesse de la musique Akyé est revenue encore en songe en 2018 pour lui parler et là c’est avec une valisette marron accompagnée de son danseur Abraham qu’elle lui a remis. ‘’Elle m’a dit : ‘’tiens la valise, c’est pour toi. J’allais la garder et elle m’a dit non et qu’il pouvait y avoir une bombe à l’intérieur. Je suis revenue avec et j’ai ouvert la valisette dans laquelle se trouvait des lingots d’or. Etonnée, je lui ai demandé qu’est-ce que je vais faire avec et elle me dit de les enlever et ce que j’ai fait. Au fond de la valisette, j’ai trouvé un micro baladeur argenté’’, souligne-t-elle. Avant de poursuivre : ‘’Elle a enlevé sa veste et m’a demandé de m’éloigner d’elle. C’est comme cela qu’elle a commencé à m’apprendre à chanter. Par la suite, j’ai rangé la valisette dans mon placard puis elle m’a tendu le micro en disant qu’elle me passe le flambeau et qu’elle peut partir à présent’’. Tout en recevant une recommandation ferme : ‘’C’est maintenant que tu vas chanter. Tout ce que tu faisais, je voyais et je te regardais faire. C’est maintenant que tu vas faire le live et je sais que tu vas le faire’’.