La femme de Franck Kessié est revenue dans une vidéo sur l’atmosphère qui a régné à l’hôtel Palmiers avec les Eléphants après leur lourde défaite face à la Guinée-Equatoriale. Elle voulait avoir des nouvelles de son mari qui n’était pas dans son assiette.

Sira Kessié fait des confidences sur Franck Kessié

La 34ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) est bel et bien finie depuis le dimanche 11 février dernier avec le sacre des Eléphants sur ses terres pour la troisième fois. L’international ivoirien du club de Al-Ahli FC en Arabie Saoudite, Franck Kessié et ses camarades avant leur victoire en finale face aux Super Eagles du Nigéria ont une cinglante défaite en match de poule contre la modeste équipe équato-guinéenne.

Mais, avec la nouvelle règle de la CAF, les Pachydermes ont floré l’élimination avec leur repêchage de meilleure troisième équipe. Cette situation avait beaucoup affecté les supporters ivoiriens qui en voulaient beaucoup aux hommes de Jean-Louis Gasset avant sa démission ou son limogeage.

Raison pour laquelle, la femme de Franck Kessié, Sira Kessié est revenue dans une vidéo fait quelques révélations sur l’atmosphère lourde qui a prévalu à l’hôtel Palmiers quand elle voulait avoir les nouvelles de son mari après l’humiliation devant la Guinée-Equatoriale. ‘’Je réfléchissais à quoi lui dire, je n’avais pas les mots. Après la défaite, on se sent faible. Je l’appelle et il me demande si on était bien rentrés à la maison. On n’a pas parlé toute suite de la défaite. Une fois à la maison, je le rappelle. Il est dans sa chambre avec ses coéquipiers. Il n’est pas bien, ils ne sont tous pas bien. C’est un silence de mort dans la chambre alors je raccroche. Quand on a des propos durs envers mon mari, je me dis que c’est un sport d’émotions. Le football est un sport d’émotions’’, raconte-t-elle.

« Aujourd’hui, on t’insulte de tous les noms et demain quand tout est bien t’es le meilleur. Donc je ne le prends pas à cœur, j’essaie de comprendre le mal-être des Ivoiriens. Et Franck, il est dans le même état d’esprit, il se dit qu’ils ont la responsabilité de tout donner et ils ont voulu tout donner, mais après, c’est le Football. Je ne sais pas ce qui va se passer, j’espère qu’on passera. Et si on passe, je serai la plus heureuse en fait. Parce qu’on l’a tous vu les Ivoiriens, ils étaient très très mal. C’est comme si on avait perdu la finale de la CAN ce jour-là. Tout ce que je souhaite, c’est que les joueurs puissent redonner le sourire au peuple’’, a-t-elle ajouté.