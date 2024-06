12 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

Le 21 juin prochain, le monde entier célèbre la 42ème édition de la fête de la musique. En Côte d’Ivoire, ce sera l’affaire de l’agence 6ème Sens Digital Média en collaboration avec le Lili Women Festival, organisée le samedi 22 juin prochain au Palais de la culture Bernard B. Dadié de Treichville.

L’édition 2024 de la fête de la musique en Côte d’ivoire sera exceptionnelle

La fête de la musique est célébrée chaque 21 juin de l’année dans le monde entier. Elle a été créée en 1982 sur une initiative de Maurice Fleuret, anciennement directeur de la musique et de la danse en France et sur proposition de l’ancien Ministre de la culture française, Jacques Lang. Cette populaire est devenue au fil des années une plateforme d’échanges sur plusieurs rythmes musicaux au niveau local et international.

La Côte d’Ivoire qui est la plaque tournante de la musique africaine et pourquoi pas mondiale ne pourrait se mettre en marge de cette célébration annuelle de la fête de la musique. Et, pour la 42ème édition et pour la toute première fois, c’est l’agence 6ème Sens Digital Média en partenariat avec le Lili Women Festival qui a pris les rênes de l’organisation en cette année 2024. Elle a déroulé les points clés ce jeudi 6 juin au cours d’une conférence de presse dans leurs locaux sis aux Deux-Plateaux-Vallons dans la commune de Cocody.

De fait, la directrice générale adjointe de l’agence, Tatiana Agbo a indiqué qu’ils n’ont pas pensé les choses en grand, mais en qualité pour l’édition 2024, qui va se tenir le samedi 22 juin prochain à partir de 9h au Palais de la culture Bernard B. Dadié de Treichville avec la participation de nombreux artistes en vogue et bien évidemment du public ivoirien.

De son côté, le commissaire général, David Da Silva a égrené dans les moindres détails le programme des festivités de la fête de la musique qui se déroule sous l’égide du Ministère de la culture et de la francophonie ainsi que de son homologue de la promotion de la jeunesse, de l’insertion professionnelle et du service civique.

Ainsi, après la cérémonie d’ouverture à la salle Christian Lattier du Palais de la culture Bernard B. Dadié de Treichville, avec la présence effective de la Ministre de la culture et de la francophonie, Françoise Remarck avec le discours inaugural sur la place de la musique ivoirienne dans l’histoire de notre pays, la Côte d’Ivoire, l’on aura droit à trois panels respectivement sur ‘’La production artistique et débouchés’’, La protection des droits d’auteurs et droits d’images’’ et sur la ‘’Synergie créative : L’ère du numérique et de la convergence entre musique et audiovisuel’’, de la matinée jusqu’à 17h prononcés par des grandes maisons de productions installées en Côte d’Ivoire et des artistes.

Par la suite, une scène de découverte de talents sera ouverte en début de soirée jusqu’à 19h 30 pour les nombreux artistes en herbe qui rêvent de se produire sur un grand podium et de se faire connaître et pourquoi pas avoir un potentiel producteur de musique. Ensuite, simultanément à la salle Niangoran Porquet et à l’Esplanade du Palais de la culture Bernard B. Dadié de Treichville, place sera faite au Lili Women Festival avec en point d’honneur une cérémonie de récompense exclusivement réservée aux femmes acteurs de l’industrie créative et musicale en Côte d’Ivoire.

La responsable du festival, Shayden a précisé que c’est 12 femmes sur 36 nominées qui seront distinguées avec un prix spécial décerné à la productrice de l’artiste Coupé-décalé, Kerozen, Emma Dobré. Puis, le clou de la fête de la musique est le grand concert en live et aussi en play-back avec des artistes de renom jusqu’au petit matin avec un giga feux d’artifice.