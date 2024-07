En Côte d’Ivoire, la Haute Autorité de la Communication audiovisuelle (HACA) a fait un bilan significatif sur des services des médias audiovisuels en ligne. Ainsi, lors de la présentation du rapport d’activités 2023, la HACA a dévoilé le nombre de services médias qui ont été légalement reconnus.

HACA en Côte d’Ivoire : 194 services médias enregistrés en 2023

Lors de la présentation de son rapport d’activité 2023, la Haute Autorité de la Communication audiovisuelle a indiqué qu’au niveau de la régulation des réseaux sociaux, près de 194 services de médias audiovisuels en ligne ont été déclarés. Le bilan a été présenté par René Bourgouin, président de la HACA.

Ainsi, le rapport a été remis au vice-président de la République, Tiémoko Meyliet Koné, représentant du président de la République, le jeudi 25 juillet 2024 au Palais présidentiel à Abidjan-Plateau.

Dans le rapport, on note que le nombre de chaînes de télévision nationale diffusées par satellite passe de 6 à 14. Ceci témoigne de la croissance fulgurante des services des médias audiovisuels en ligne dans le pays.

En plus, le « nombre de radios privées non commerciales est passé de 239 à 281 et le nombre de télévisions et de radios distribuées par les bouquets satellitaires autorisés est passé de 611 à 763 chaînes ». À propos des saisines et des autosaisines, la HACA en 2023, la Haute Autorité de la communication audiovisuelle a pris de nombreuses sanctions à l’encontre des médias audiovisuels.

Au total, « 34 sanctions ont été prononcées en 2023 contre douze 12 en 2022. Il s’agit de 15 interpellations contre sept en 2022, 10 avertissements contre deux en 2022, deux mises en conformité ou recommandations, comme en 2022, sept mises en demeure zéro en 2022. Aucun blâme n’a été infligé en 2023, contre un en 2022. »

Par ailleurs, le rapport mentionne également que 18 fréquences ont été assignées à propos de la gestion des bandes de fréquences attribuées aux services de la radiodiffusion sonore et télévisuelle, en 2023. Des points ont été effectués sur plusieurs sous-activités des services de médias en ligne, indique le rapport.